El equipo de Sayago visitará a Cerro Largo en Melo, Deportivo Maldonado recibe a Albion y Peñarol, con un montón de bajas, chocará ante Wanderers.

La definición del Apertura está al rojo vivo: Racing tiene cuatro puntos de ventaja sobre Deportivo Maldonado y Peñarol; todos empataron la fecha pasada y comenzarán a disputar este fin de semana la recta final compuesta por las últimas tres etapas del torneo corto.

Cosa de candidatos

Racing jugará el domingo a las 15.30 en Melo contra Cerro Largo, en partido que será arbitrado por el mundialista Gustavo Tejera. El equipo de Sayago no contará con Agustín Álvarez Wallace, desgarrado; podría ingresar en su lugar Juan Bosca, o pasar Erik de los Santos al centro y tener a Esteban Da Silva por derecha. El arachán, de andar irregular, por el momento no está en zona de clasificación a copas y tampoco está con tranquilidad absoluta en el descenso.

A las 19.00 en el estadio Centenario, Peñarol visitará a Wanderers, que no puede jugar en el Parque Viera porque están resembrando el piso. El carbonero es una enfermería; no tendrá a Lucas Ferreira ni a Luis Miguel Angulo por distensión muscular, Maximiliano Olivera, desgarrado, tampoco estará y Matías Arezo recién volverá con Corinthians por Copa Libertadores. Ellos se suman a los lesionados de larga data como Javier Cabrera —el más cercano a volver—, Nahuel Herrera, Emanuel Gularte y Leonardo Fernández. Diego Aguirre deberá armar el equipo con lo que tiene. En el bohemio, que viene de tres derrotas al hilo y está último en la tabla del descenso, no jugará Leandro Zazpe con cinco amarillas. Árbitro: Leodán González.

Deportivo Maldonado se adelanta a la jugada; el sábado a las 15.30 enfrentará a Albion en el Domingo Burgueño Miguel con Javier Burgos en el arbitraje. Es uno de los grandes partidos de la fecha, ya que los fernandinos todavía no perdieron en el Campus y el pionero viene de golear a Central Español. Si bien no los mueve en el futuro corto, los puntos son valiosos para seguir escapando del descenso.

La recorrida

El andar de la decimotercera fecha arranca el viernes a las 19.00 en el Charrúa, donde Montevideo City Torque y Boston River se sacan de arriba el torneo doméstico antes de sus viajes coperos de la próxima semana; el ciudadano va a Argentina y el sastre a Chile. Leandro Lasso será el juez en el partido de equipos que merodean la media tabla.

El sábado a las 12.00 Juventud va con Liverpool en el Parque Artigas, con Hernán Heras de juez. Los pedrenses levantaron el funcionamiento desde la llegada de Sergio Blanco a la conducción técnica, mientras que el negriazul cayó ante Nacional y sigue a la espera de entrenador para sustituir a Camilo Speranza; seguirá como interino Gustavo Ferrín; Martín Rabuñal, expulsado, será baja.

Nacional tiene una mínima chance desde lo matemático; para eso deberá ganarle a Danubio en el Parque Central el sábado a las 19.00, y esperar. Mathías De Armas arbitrará el cotejo donde Nicolás Diente López volverá a la titularidad en el tricolor. El franjeado necesita puntos, ya que cada vez está más complicado en la zona de descenso.

Por la parte baja, justamente, habrá un duelo clave el sábado a las 10.00 entre Central Español y Cerro en el Parque Palermo. Pablo De Ambrosio no podrá contar con Franco Muñoz, expulsado. Si bien por ahora el tricolor está lejos de la zona roja, la realidad marca que siempre baja uno de los que llegaron de la B y, al momento, los palermitanos son el peor ubicado de los tres. El albiceleste creció desde la llegada de Alejandro Apud, está a dos puntos de la salvación, sabe que debe pasar la línea de Danubio. Esteban Ostojich será el juez.

Lejos del ruido, el domingo a las 19.30, cierran la fecha Defensor Sporting y Progreso en el Franzini. El violeta no tendrá a Lucas Paul de los Santos; buscará regularidad en el certamen para crecer lugares pensando en la anual. El gaucho viene de ganarle a Wanderers, pero todavía está lejos del límite de la salvación, por lo que sumar es una necesidad para los de Tabaré Silva. Augusto Olmos arbitrará.

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