Tomás Habib, de Racing, tras convertir el primer gol de su equipo, el 18 de abril, ante Defensor Sporting, en el Parque Osvaldo Roberto.

A falta de tres fechas, Racing está cuatro puntos arriba de Peñarol y Deportivo Maldonado; la escuelita y el carbonero tienen bajas clave.

El Torneo Apertura tiene a Racing como gran candidato; pese al empate ante Defensor Sporting en el Parque Roberto mantuvo la renta de cuatro unidades con una fecha menos por jugar: negocio redondo. Deportivo Maldonado también igualó en su visita a Danubio y Peñarol no aprovechó en el 2-2 frente a Juventud de Las Piedras.

La escuelita tiene margen de error y lo dificultoso de la recta final que le impone el calendario no le saca el mote de gran favorito para obtener el primer torneo corto de su historia. Carboneros y fernandinos pelearán hasta que la matemática dé, mientras que Nacional y Albión tienen chances, según lo que indica la calculadora, pero la lógica los saca de la competencia directa ya que están a ocho puntos del líder con tres partidos por jugar.

¿Qué partidos les quedan a los que luchan por el título?

El fixture más complicado lo tiene Racing. Dos visitas de riesgo y recibir a un buen equipo de locatario, aunque los de Christian Chambian nunca perdieron fuera de su escenario. El calendario más benévolo parece ser el de Deportivo Maldonado, porque sus rivales no pasan un buen momento y además tiene dos encuentros en su casa, donde está invicto. Peñarol visitará a Wanderers en el estadio Centenario, porque están resembrando el Parque Viera, y negocia con Cerro Largo para que la última sea en Montevideo.

Racing: Cerro Largo (V), Montevideo City Torque (L), Central Español (V).

Deportivo Maldonado: Albion (L), Cerro (V), Boston River (L).

Peñarol: Wanderers (V), Defensor Sporting (L), Cerro Largo (V).

Lesiones importantes

Se confirmó el desgarro de Agustín Álvarez Wallace en Racing, aunque es una lesión pequeña. Es baja confirmada para la visita a Cerro Largo y se espera que pueda volver frente a Torque.

Peñarol está plagado de lesionados: Leonardo Fernández, Nahuel Herrera, Javier Cabrera, Emanuel Gularte, Luis Miguel Angulo y Maximiliano Olivera están descartados para lo que resta del certamen. Diego Aguirre dijo que Matías Arezo podría estar frente a Wanderers, pero la información marca que recién podría retornar entre semana contra Corinthians de visitante por la Copa Libertadores.