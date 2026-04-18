El resultado fue 1-1 en un partido parejo que tuvo un tiempo para cada uno; el argentino Tomás Habib convirtió para la escuelita y el paraguayo Brian Montenegro para los violetas.

La tarde era el sueño perfecto de los que alguna vez vivieron en Sayago: el barrio unido atrás de sus colores, globos verdes y blancos que vestían las tribunas del Parque Roberto. Nervios, charlas de vereda, aplausos, ilusión y fuegos artificiales cuando entró la oncena que se sacó la foto con la expectativa de quedar inmortalizada en cuadros futuros de la primera vez que Racing fue campeón de un torneo corto en primera división. Además, hubo un homenaje, con placa de regalo, para Alexis Viera, exgolero y uno de los hijos pródigos de la institución.

En cancha, choque estadístico. El equipo más goleador, Racing -con 20 tantos-, y el que menos recibió, Defensor Sporting -solamente con 7-. Los estilos también diferenciados: los de Christian Chambian juegan directo para sus delanteros, mientras que los de Román Cuello intentan progresar con la tenencia de balón, aunque esta vez se plantaron replegados e intentaron ofender de contragolpe.

En un trámite que tuvo un tiempo para cada uno, la igualdad fue producto de los goles de los centrodelanteros: Tomás Habib para el locatario y Brian Montenegro en la visita.

La justicia tarda pero llega

“Para ser campeón, hoy hay que ganar”, cantaba la populosa atrás del arco y en los primeros instantes Kevin Dawson sacó al tiro de esquina una pelota que parecía fácil para contenerla. Un suspiro más tarde, Sebastián Da Silva tuvo un mano a mano claro y esta vez se lució el guardameta violeta. El arranque fue todo racinguista.

El locatario se paró con línea de tres, Erik de los Santos de carrilero por derecha y Martín Ferreira por izquierda, justamente el Pato generó un surco en el primer tiempo amagando en el área y pasando a Habib, que remató mordido; cuando la platea se empezaba a levantar a delirar de alegría, apareció Francisco Sorondo y la sacó en la línea.

El primer tiempo fue una lluvia de centros. Racing estuvo cerca en dos oportunidades; primero en un tiro de esquina donde Felipe Cairus elevó apenas el cabezazo y segundos después cuando Ramiro Brazionis recuperó y se fue al ataque, pero no pudo darle de lleno con la testa, pese a que el impacto salió cruzado y rozó el palo izquierdo. En la tribuna viajaban insultos al aire, la escuelita estaba cerca.

El fútbol a veces carece de lógica y justicia, esta vez no. Cuando moría la primera parte, Cairus peleó un balón en media cancha, Habib corrió con tiempo y espacio con Dawson en la mira. Cuando lo enfrentó, lo dejó por el camino y remató ante la soledad de la red. Explotó el barrio. Justo el 1-0.

No lo dejes ir

Racing salió al segundo tiempo con línea de cuatro y con Esteban Da Silva por Habib, que tenía amarilla y peligraba su continuidad. Pese a tener uno más en el sector defensivo, no repitió el equipo de Sayago, que se replegó demasiado y pasó a línea de cinco para la segunda mitad del complemento.

En el inicio, Cairus tuvo una para extender la ventaja, pero le achicó bien Dawson. Desde ahí fue todo del violeta que avanzó principalmente por derecha con Lucas Agazzi trepando como una flecha. Hubo dos salvadas fantásticas de Federico Varese para confirmar que un equipo necesita de su golero en la aspiración a ser campeón.

La tercera fue la vencida, quizás la jugada que menos peligro parecía tener terminó en gol. Alan Torterolo, recién ingresado, envió un centro pasado que De los Santos despejó mal. La pelota le quedó en la puerta del área a Brian Montenegro, que remató seco y cruzado para empatar.

En los últimos minutos invadió el miedo a perderlo sobre la ilusión de ganarlo. Defensor Sporting terminó con uno menos por la doble amarilla bien decretada a Lucas Paul De los Santos. El locatario tuvo el último tiro de esquina, pero esta vez la cabeza de Nicolás Sosa no fue milagrosa. El empate le sirvió a Racing para ampliar una unidad la renta respecto a sus perseguidores mientras que el violeta sumó por segundo fin de semana consecutivo.