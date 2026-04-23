En el cierre de la fecha 32 de La Liga hubo tres partidos claves por el descenso, donde jugaron varios compatriotas.

El Levante de España, con Alan Matturro en el banco de suplentes y sin minutos en cancha, derrotó al Sevilla 2-0. Con este resultado, el equipo del uruguayo recortó dos puntos de ventaja en la tabla del descenso del fútbol español con respecto a sus rivales. Dos goles de Iván Romero le permiten soñar. De los últimos seis partidos, el equipo granate consiguió cuatro victorias y dos empates.

En una pelea parecida, Rayo Vallecano, con el Pacha Alfonso Espino de titular, derrotó sobre la hora a Espanyol en el estadio de Vallecas. Rayo llegaba como favorito al encuentro, luego de lograr el pase a las semifinales de la Conference League, en la que enfrentará a Estrasburgo el próximo 30 de abril, no sin antes medirse con la Real Sociedad por La Liga. Del otro lado de la cancha, el Espanyol de Barcelona, con el uruguayo Lele Leandro Cabrera —como es habitual— titular en el equipo, suma 15 partidos sin conocer la victoria: no ha ganado en lo que va de 2026. El solitario gol de Sergio Camello llegó en el ocaso del partido, que tenía toda la pinta de quedar igualado sin goles.

Finalmente, Oviedo empató con Villarreal en el estadio Carlos Tartiere, con Federico Viñas como titular, Thiago Borbas en el banco de suplentes y Nicolás Fonseca, sancionado, fuera de la nómina del también uruguayo Guillermo Almada, entrenador del equipo asturiano que lucha por salvarse del descenso. En Villarreal, que goza de otra comodidad en la tabla, fue titular Santiago Mouriño, ex Racing de Montevideo. El uruguayo debió ser sustituido cerca del final del partido por una lesión en el tobillo.

El gol de Villarreal llegó cuando recién pasaban los diez minutos del primer tiempo, de un tiro penal que pateó Nicolas Pépé. El empate de los dirigidos por Almada cayó en el segundo tiempo por intermedio del marroquí Ilyas Chaira, con algo de fortuna, luego de una búsqueda incesante por el empate.

Restan seis fechas para que La Liga termine. Tras esta etapa los puestos de descenso hoy los ocupan Oviedo (28 puntos), Levante (32) y Alavés (33). Sevilla está un escalón más arriba (34), un peldaño abajo de Elche y Mallorca (ambos con 35 puntos).