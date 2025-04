El equipo de Cristian Chambian enfrentará al de Frank Darío Kudelka en el Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

Más allá de la derrota con América de Cali en el estadio Centenario por la primera fecha del grupo C de la Copa Sudamericana, Racing de Montevideo se arrimó en la tabla del Apertura del Uruguayo. En la primera fecha de la Copa, el cervecero cayó con el equipo escarlata, y quizás era un resultado esperable, por la popularidad y la historia del rival, por la presencia idolatrada de su entrenador, el uruguayo Jorge Polilla da Silva y por la magia de Juan Fernando Quintero. Rodrigo Holgado, Duván Vergara y Luis Ramos hicieron los goles que le dieron la victoria al equipo colombiano. Esteban da Silva descontó para la academia. América de Cali juega en la noche de hoy frente a Corinthians como local.

Sin embargo, en el Apertura, Racing consiguió derrotar a Plaza Colonia de visita en el Juan Prandi por la décima fecha. Primero fue Santiago Ramírez el que avisó a los patablancas. Ramírez se ha convertido en figura en los últimos partidos. Lucas Rodríguez, otro de los pilares de Racing, probó después, y Thiago Espinoza, un muchacho que promete, desde lejos, fueron la previa del gol del mismo Ramírez, tras un error de la defensa. El muchacho Juan Bosca tiene tanto de pertenencia como de potencial.

En la décima fecha del Apertura ganaron los cuadros grandes, que venían trastabillando, y Liverpool igualó sin goles con River Plate en Belvedere. El negro de la cuchilla está primero, sin embargo, con 22 unidades. Juventud es escolta con 20 luego de golear a Boston River en Las Piedras, y Racing se subió al tercer puesto con 19 puntos con la victoria frente a Plaza. Del otro lado de la tabla, Miramar Misiones, Progreso y River Plate juegan otro campeonato.

Racing visitará al globo de Parque Patricios mañana miércoles en el Tomás Adolfo Ducó a las 19.00. Huracán, dirigido por Frank Darío Kudelka, empató a tres con Aldosivi como local y se encuentra en el cuarto puesto de la tabla en el grupo A del Apertura, a tan sólo tres puntos del líder, Boca Juniors. En la Copa Argentina venció a San Martín de Formosa 2-1.

En el debut copero, el ex Peñarol Leonardo Sequeira convirtió un doblete para la victoria de su equipo de visitante en el Arena Corinthians. Huracán jugará en la fecha 3 con América de Cali el 23 de abril, pero antes, por el torneo doméstico, jugará frente a Central Córdoba y Defensa y Justicia. El cuadro de Sayago, por su parte, enfrentará a Liverpool el lunes y a Cerro Largo, antes de visitar a Corinthians el 24 de abril.

Los entrenadores mueven sus piezas de cara al partido de mañana. Kudelka no podrá contar con Tomás Guidara, lesionado, y ya sabe que no contará con Eric Ramírez, quien, debido a una suspensión por una gresca cuando jugaba en Gimnasia y Esgrima La Plata, no puede participar en ningún partido de la fase de grupos.

Además, Matías Tissera, futbolista de Huracán, no pudo viajar a Brasil para jugar con Corinthians ya que fue denunciado por amenazas por un hombre al que el jugador acusó de haberlo estafado. En Racing, Chambian tiene varios nombres en sanidad. Son los casos de Nicolás Sosa, José Varela, Lucca Loprete y Sebastián Sosa, jugadores clave en el cervecero.