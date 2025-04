La selección brasileña se quedó sin entrenador tras la derrota frente a Argentina y Carlo Ancelotti por segunda vez, se erige como el candidato ideal; sin embargo, el Mundial de Clubes y su club, el Real Madrid, se interponen.

Carlo Ancelotti sigue siendo el principal candidato a ser el técnico de la selección brasileña en las próximas horas. Su candidatura vuelve a estar en ebullición por segunda vez en poco tiempo y es que la combinación entre el técnico italiano y la selección norteña es uno de los crossover más esperados de la historia.

Sin embargo, el italiano, que es el técnico más laureado del Real Madrid donde juega Federico Valverde, aún no está liberado para llegar a la CBF. Ha ganado todo y de todo, y pese a establecer su pronta salida tras la derrota en el clásico y la eliminación de la Champions, el club merengue aún lo ata al cariño.

Resulta que la selección canarinha está urgida de entrenador tras la partida de Dorival Júnior luego de la dura derrota frente a Argentina. Sin embargo, el Mundial de Clubes está por delante y el Real Madrid no quiere especular. Recién largaría al italiano tras esta competencia. Pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no quiere esperar. No puede darse el lujo de hacerlo.

Una de las operaciones más importantes de los últimos tiempos pende de un hilo. En Río de Janeiro esperan por Carlo Ancelotti, mientras que en Madrid no quieren que se vaya aún, sin dirigir el Mundial de Clubes. Pero la selección brasileña necesita resolver su comandante en las próximas horas.

Los encargados de la negociación son el agente español, Álvaro Costa, y el empresario brasileño Diego Fernandes. Todo puede terminar el domingo si el Real no le gana al Celta de Vigo o en la siguiente etapa con el clásico español frente al Barça.

En esta lucha de egos y tiempos, la pelota parece estar del lado de los españoles, pero los brasileros ejercen la presión de ser de los grandes del mundo a nivel de selecciones y de todo. Ednaldo Rodrigues, presidente de la institución (CBF), tiene la palanca en la mano. Pretende no pasar más de las seis semanas que lleva sin entrenador desde la destitución de Dorival Junior. “Brasil es el Real Madrid, Barcelona, Manchester United o Bayern de Múnich de las selecciones, no se puede permitir estar tanto tiempo sin entrenador porque es un tren que solo pasa una vez en la vida”, señalaron desde la propia institución.

En la búsqueda de alternativas, la dirección deportiva de la CBF piensa en la alternativa del portugués Jorge Jesus, quien estaría dispuesto a ser el seleccionador de la pentacampeona. Sin embargo, se encuentra en la misma situación que Carlo Ancelotti. Ha sido eliminado de la Champions de Asia, pero debe responder a un contrato con el Al Hilal que involucra el Mundial de Clubes.