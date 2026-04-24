Los equipos grandes tienen nuevas bajas de cara al fin de semana, cuando enfrentarán a Danubio y Wanderers, respectivamente; Maximiliano Gómez iría al banco y en su lugar jugaría Pavel Núñez, mientras que en Peñarol, Eduardo Darias se suma a la lista de lesionados.

Nacional y Peñarol sufrieron nuevas lesiones de cara a los partidos que sus equipos disputarán por el la fecha 13 del Torneo Apertura este fin de semana. Los jugadores que no podrán estar son Maximiliano Gómez y Eduardo Darias. El delantero tricolor sintió una molestia muscular en el entrenamiento del jueves y no estará, al menos como titular, en el partido que Nacional jugará con Danubio este sábado en el Gran Parque Central a las 19.00.

El delantero arrastra la lesión en la zona del gemelo desde el encuentro con Liverpool; aunque no se descarta que pueda estar en el banco de los suplentes, su lugar lo ocupará el juvenil canterano Pavel Núñez. Tampoco estará Gonzalo Carneiro, que se está recuperando de un desgarro, ni Maximiliano Silvera, que ha visto mermar su participación en el elenco de La Blanqueada.

La buena noticia en Nacional es la vuelta de Nicolás Diente López, luego de cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsado en el fatídico encuentro con Deportivo Maldonado, que terminó de alejar a Nacional de la pelea. Por el otro lado jugará Baltasar Barcia.

Sobre las lesiones, este jueves, el entrenador Jorge Bava dijo a la prensa: “Pasa en todos lados. Hoy el futbolista tiene menos tiempo para prepararse y más partidos, pero no es un tema solo del fútbol uruguayo”. “En todos los partidos vimos matices de lo que nos gusta. Quizá nos falta más volumen para que me llene, pero hemos convertido mucho y tuvimos situaciones de gol de diferentes formas, y eso me deja tranquilo”, agregó en referencia al rendimiento del equipo.

Eduardo Darias descartado en Peñarol

En Peñarol se siguen sumando jugadores a la lista de lesionados, que ahora también tiene a Eduardo Darias. Ausente en 2025 por una larga recuperación, volvió en 2026, pero aún no ha alcanzado el rendimiento de 2024, cuando fue figura. Una lesión muscular en la zona del sóleo lo marginó del partido que Peñarol jugará con Wanderers este domingo a las 19 horas en el Centenario. Es probable que tampoco pueda participar en el cruce con Corinthians por la Copa Libertadores de América.

Darias se suma a la larga lista que integran Nahuel Herrera (luxación de hombro), Lorenzo Couture (fractura de clavícula), Leonardo Fernández (ligamentos cruzados), Emanuel Gularte, Maximiliano Olivera, Lucas Ferreira, Luis Miguel Angulo, estos últimos todos con lesiones musculares.

La buena nueva es el regreso a los entrenamientos de Javier Cangrejo Cabrera, aunque aún no está disponible para la competencia. Uno de los que podrían volver es Matías Arezo, que había estado ausente por precaución, aunque especulan con guardarlo para el duelo con el Timão. Abel Hernández, que volvió con gol, iría al banco de suplentes. Peñarol está a cuatro puntos de Racing y no quiere perder pisada. El equipo que perfila Diego Aguirre iría con Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Diego Laxalt; Leandro Umpiérrez, Roberto Fernández, Eric Remedi, Gastón Togni; Facundo Batista y Arezo o Abel Hernández.