Liverpool criticó el cambio de localía entre Cerro y Nacional.

“Lo más importante es que dejamos otro tipo de imagen del Nacional que queremos ver en la copa”, dijo Flavio Perchman, vicepresidente tricolor, luego del 3-3 frente a Internacional de Porto Alegre en el estadio Beira Río. “La línea de cinco no impedía nada y quedó demostrado una vez más. Es absurdo decir que de esa manera no se puede atacar”, agregó el mandatario tricolor en referencia a decisiones de su nuevo entrenador, Pablo Peirano. Sin embargo, se subió a las críticas que trascendieron sobre el entrenador por el cambio de Lucas Villalba, uno de los más destacados de un encuentro en el que Nacional volvió a creer en el plano internacional.

“En el segundo tiempo el tema físico en algunos casos, la venida de ellos y la salida de Lucas Villalba fueron haciendo que nos metiéramos un poco atrás. Nos costó sacar algún contragolpe, y la única chance clara que tuvimos fue la de Eduardo Vargas”, dijo. Agregó que le “sorprendió [la salida de Villalba], salvo que hubiera algún tema físico”.

Perchman opinó que sin Villalba el equipo “perdió el arma de contragolpe y también quedó desprotegido Emiliano Ancheta de ese lado”. Señaló, además, que “había hecho un muy correcto primer tiempo, más allá de que tiene que serenarse un poco en algunas jugadas. Villalba tuvo un retroceso impresionante y colaboró mucho en defensa en el primer tiempo. Su salida y el cansancio general hicieron que quedáramos descubiertos por ese lado”. Concluyó diciendo que “el podio se lo llevaron tres incorporaciones que llegaron este año”, en referencia al mismo Villalba, Luciano Boggio y el colombiano Julián Millán.

“Lucas [Villalba] hizo un excelente primer tiempo. Comenzó muy bien y siguió. Pero habían colocado a un jugador a su espalda y nos estaban haciendo un dos-uno por esa banda. No era tanto problema de Emiliano Ancheta, sino porque le llegaban con pelota dominada”, argumentó Pablo Peirano sobre el cambio por el que fue cuestionado en el empate de su equipo luego de conseguir la amplia ventaja de 3-0. “Sentimos la necesidad de refrescar esa parte para que no le hicieran el dos-uno, y no nos siguieran hundiendo en ese aspecto”, indicó Peirano.

Por su parte, Sebastián Coates, el capitán, manifestó que “quizás la primera parte nuestra fue muy buena y nos quedamos con el sabor amargo de que nos empataran a lo último. Seguimos con vida en la Copa”.

El comunicado de Liverpool

El martes quedó establecido que Cerro y Nacional trocarán localía y el encuentro de la fecha 14 del Apertura se jugará en el Gran Parque Central. De esta manera, Nacional tendrá sus tres últimos partidos definitorios como local. Esto desató la discrepancia de Liverpool, equipo que gobierna la punta de la tabla y pelea el campeonato con tricolores y pedrenses. En las últimas horas, el negro de la cuchilla de Belvedere publicó una misiva en la que expresa su disconformidad con la resolución.

El elenco presidido por José Luis Palma expresó “su más enérgico rechazo al cambio de localía”, ya que considera que “representa una práctica antideportiva que va en contra de los valores del fair play y la competencia leal que deben regir en nuestro fútbol”. “Reafirmamos nuestro compromiso de competir con integridad y respeto, independientemente de las decisiones que tomen otros clubes”, señaló.

Para terminar, Liverpool, que lidera el Apertura con 26 puntos, tres puntos más que Juventud de Las Piedras y cuatro mas que Nacional, cerró diciendo: “No sabemos si nos dará para ser campeones de este Apertura, pero si esto aconteciere, levantaremos esta copa con el máximo orgullo, jugando en todas las canchas, tal como ocurrió en años anteriores”.