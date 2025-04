El árbitro Leodán González no cobró un penal que pareció claro.

El Bahía de Luciano Rodríguez empató 1-1 con Inter de Porto Alegre en Salvador. El partido correspondió al grupo F que comparten con Nacional y con Atlético Nacional, que está primero tras la goleada al bolso. En el colorado de Porto Alegre entró Agustín Rogel, el exzaguero tricolor. Bahía abrió la cuenta en el minuto 73 con gol de Jean Lucas, pero Enner Valencia lo igualó en el 84.

Hubo gol de penal de Joaquín Piquerez para Palmeiras. Fue en Perú, donde su equipo, en el que también jugaron Emiliano Martínez y Facundo Torres, le ganó 3-2 a Sporting Cristal. En el celeste del barrio del Rímac jugaron Leandro Sosa y Martín Cauteruccio. Estevão había abierto la cuenta y empató Jesús Pretell con un golazo. Piquerez hizo lo propio y Martín Tavara volvió a empatar con otro semejante golazo. Richard Ríos, en los descuentos, le dio la victoria al verdão.

En otro duelo por la Copa Libertadores, Gian Franco Allala, que supo estar en el seleccionado uruguayo del fútbol local cuando jugaba en Boston, fue titular en Liga de Quito de Ecuador, que igualó sin goles en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero, que se estrenaba de manera absoluta en un duelo internacional. Sebastián Cristóforo y Nicolás Quagliata fueron suplentes en el equipo santiagueño, pero no tuvieron minutos en la cancha.

Quizás lo más visto del partido haya sido el penal que el árbitro uruguayo Leodán González no le cobró a Central Córdoba en el minuto 39. Aquello hubiera significado la chance de un gol que le fue esquivo a los de Omar de Felipe. Luis Angulo peleó una pelota en el área con José Quinteros, quien, al caer, claramente acomodó la pelota con la mano. El árbitro fue llamado por el VAR, pero decidió no sancionar penal. Por el mismo grupo, el C, Flamengo, con la presencia de Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz, venció 1-0 a Deportivo Táchira en Venezuela. El gol fue convertido por Julinho en el minuto 57.

En materia de Sudamericana

En materia de Copa Sudamericana, el ecuatoriano Mushuc Runa contó con los uruguayos Rodrigo Formento, Bryan Bentaberry y Mauricio Alonso como titulares, mientras que Ramiro Cristóbal y Matías Rigoleto estuvieron en el banco de suplentes. El equipo del ponchito venció 3-2 a Palestino de Chile, donde Junior Arias entró en el segundo tiempo como recambio.

Luis Haquin abrió la cuenta para el equipo ecuatoriano a los 41 minutos y Junior Marabel lo empató para los chilenos en el complemento. Renny Simisterra y el uruguayo Mauricio Alonso le dieron el triunfo al local, más allá del gol de Bryan Carrasco en los descuentos. El partido correspondió a la primera fecha del grupo E de la Copa Sudamericana.

Por el grupo F, San José de Bolivia y Unión Española de Chile empataron 1-1, y por el grupo G, Academia Puerto Cabello de Venezuela y Lanús de Argentina también dividieron puntos tras la igualdad 2-2. En Lanús fue titular Gonzalo Pérez, ex Liverpool, mientras que el ex Nacional Armando Méndez ingresó en el complemento. En Unión Española fue titular el arquero uruguayo Franco Torgnascioli.