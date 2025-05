El entrenador de Peñarol, en conferencia de prensa, respaldó a Jaime Báez y se refirió a la sensación de jugar sin el calor del público carbonero.

Diego Aguirre hizo un análisis del encuentro ante Olimpia de este miércoles y destacó su alegría por la clasificación a octavos de final: “Estoy muy contento porque logramos el objetivo que teníamos en esta primera etapa del año y una fecha antes del final del grupo. El partido fue duro como lo preveíamos, entramos en un desconcierto tras su primer gol, Olimpia tiene jugadores rápidos y lograron el segundo. En el entretiempo les dije a los jugadores que teníamos que estar tranquilos, encontrar un gol, que jugáramos y que había mucho por hacer. Fue increíble y estoy muy feliz por los futbolistas, por todos nosotros y por la gente. La Copa sigue”.

Peñarol comenzó muy mal 2025, ahora vive su mejor momento deportivo: “Fue todo un proceso en el que pasamos mal, donde sentíamos que las cosas no funcionaban. Trabajamos mucho y fuimos encontrando resultados, llegamos a este objetivo que nos fortalece y nos deja imaginar cosas lindas en la segunda parte del año. Pudimos enderezar el barco, que estaba un poco a la deriva, esta es otra realidad. Ahora podemos soñar con un 2025 diferente”.

Al ser consultado sobre Jaime Báez, que tuvo otra floja actuación, el entrenador respondió con otra pregunta y respaldó a sus dirigidos: “¿Te gustó el gol de Maxi Olivera? También es resistido. Báez trabajó bien, cuando pierde alguna situación de gol es criticado, pero es parte de esto; siento que le tengo que brindar una coraza de protección a las críticas y confianza para que jueguen. Estamos juntos en las buenas y en las malas”.

Los cambios de Aguirre dieron resultados, sobre todo con los ingresos de Javier Cabrera y Eric Remedi, que anotó un golazo. No obstante, el entrenador les bajó el perfil a los elogios a su decisión: “La causa del triunfo no son los cambios, ni cuando perdés ni cuando ganás. Los que entraron lo hicieron bien, es verdad que uno de los que ingresaron metió el gol del triunfo, pero todo el equipo respondió”.

Además, señaló que ahora lo primero es pensar en Vélez Sarsfield para lograr el primer lugar, aunque lo que más añora el entrenador de Peñarol es el retorno del público a la tribuna: “No me gusta jugar sin gente. Es incómodo y el Campeón del Siglo me encanta cuando ruge. Lo puedo decir ahora porque ganamos; si no, iba a sonar como excusa. Faltaba algo, me imagino en octavos un estadio repleto”, dijo con una sonrisa. Luego agregó: “Queremos el primer lugar y vamos a tratar de ganarle a Vélez. No es algo tan determinante, las experiencias que tengo de 2011 y del año pasado fue entrando segundo”.

Para cerrar, dio a conocer su postura sobre los posibles refuerzos para el segundo semestre: “No manejamos nada. No me lo permití hacer antes de que terminara esta primera fase. No es lo mismo Peñarol adentro que afuera en Copa Libertadores y hay un buen tiempo para la segunda parte del año. Estoy muy contento con los jugadores que están y veremos después si hacemos alguna incorporación; no es algo urgente”.