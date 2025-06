El carbonero integra el bombo de los segundos, por lo que comenzará jugando la ida como local y definirá afuera.

Cuando terminó la fase de grupos de la Copa Libertadores, Peñarol se despidió con empate 0-0 en el Campeón del Siglo y echó su suerte para lo que viene. De cara al sorteo de los cruces por octavos de final de este lunes, el carbonero quedó en el bombo de los segundos, y en el futuro cercano se le avizoran posibles rivales de muy buen nivel, con el agregado de que deberá definir de visitante al menos la serie de octavos.

Estar en el bombo de los segundos no está del todo mal porque el carbonero no jugará ante Botafogo, actual campeón de la copa, ni Flamengo, que por más que ande a los tumbos es un cuadro grande y copero. Además, por citar un conocido, no se cruzará con Atlético Nacional de Medellín, viaje largo y equipo complicado que ya sufrió Nacional en la fase de grupos.

El azar dirá quién será el objetivo en octavos. Palmeiras aparece como el que mayor cantidad de puntos hizo en la fase de grupos. Además, fue el único equipo que ganó los seis partidos que jugó, por lo que no conoce ni siquiera el empate. Tiene tres uruguayos: Facundo Torres, Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez.

San Pablo, River y Racing son otros tres que sueñan con el título y se armaron para eso. El millonario es candidato per se, más si tiene al mando a Marcelo Gallardo, viejo ganador de la Libertadores; Racing este año no está como la temporada pasada, pero viene con el envión de ganar la Sudamericana 2024; San Pablo, como buen brasileño, siempre es bravo, sobre todo cuando define la serie en su mítico Morumbí. Un escalón más abajo están Inter de Porto Alegre y Liga de Quito, dos que no son para confiarse, menos a estas alturas de la copa.

El sorteo será este lunes a las 12.00 de nuestros relojes. Ahí no sólo se conocerá cómo queda el esquema de octavos de final, sino todo el entramado hasta la final. Para ello, las fechas ya están establecidas: los octavos jugarán las idas entre el 12 y 14 de agosto y las revanchas entre el 19 y el 21; los cuartos de final irán prácticamente un mes después, las idas del 17 al 19 de setiembre y las vueltas entre el 24 y 26; en octubre, en las últimas dos semanas, se celebrarán las semifinales, mientras que la final será el 29 de noviembre en Lima.

Bombos para el sorteo

Bombo 1

Palmeiras

San Pablo

Racing

River Plate

Estudiantes de La Plata Inter de Porto Alegre

Liga de Quito

Vélez Sarsfield

Bombo 2

Botafogo

Flamengo

Peñarol

Atlético Nacional

Libertad

Fortaleza

Universitario

Cerro Porteño.