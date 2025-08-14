Martín Cauteruccio, de Bolívar, celebra su gol ante Cienciano, el 13 de agosto, en el estadio Hernando Siles en La Paz.

El delantero uruguayo anotó en el triunfo de Bolívar, equipo con el que lleva una efectividad récord; también ganaron Universidad de Chile y Alianza Lima.

Martín Cauteruccio es un goleador empedernido; desde que llegó a Bolívar disputó 11 encuentros y, con el de ayer, lleva nueve goles. Una locura. El surgido en Nacional convirtió a los 20 minutos para la victoria de Bolívar sobre Cienciano, que terminó siendo 2-0. La particularidad: los bolivianos remataron dos veces al arco, y en ambos fue gol.

En el elenco peruano hubo cinco jugadores uruguayos como titulares: el golero Ignacio Barrios, el zaguero Maximiliano Amondarain, los volantes Agustín González y Alejandro Hohberg y el delantero Cristian Souza.

Alianza Lima superó 2-0 a Universidad Católica de Ecuador con doblete de Alan Cantero. Pablo Ceppelini ingresó en el segundo tiempo en el ganador, mientras que Mauricio Alonso fue titular en la visita.

En un partidazo, Universidad de Chile le ganó 1-0 a Independiente de Avellaneda; Lucas Assadi marcó el único gol para el equipo en el que Sebastián Rodríguez estuvo en el banco de suplentes. En el perdedor fueron titulares Rodrigo Fernández y Matías Abaldo, que se fue expulsado a los 73 minutos por doble amarilla.

Dos partidos el jueves por Copa Sudamericana, ¿dónde verlos?

Los últimos dos encuentros se jugarán el jueves. A las 19.00, Atlético Mineiro enfrentará a Godoy Cruz, donde militan Roberto Indio Fernández y Vicente Poggi. Televisará ESPN 2.

A las 21.30 habrá duelo de argentinos entre Central Córdoba, de Sebastián Cristóforo, y Lanús, de Gonzalo Pérez y Armando Méndez. El equipo de Santiago del Estero viene de eliminar a Cerro Largo, equipo uruguayo con más tiempo de permanencia en Copa Sudamericana esta temporada. Va en exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo.