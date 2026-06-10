Hassan Kadish, de Arabia Saudita y Pape Matar Sarr, de Senegal, durante el partido amistoso, el 9 de junio, en el Toyota Field de San Antonio, Texas.

Los asiáticos igualaron 0-0 con Senegal, que terminó el partido jugando con uno menos.

Los rivales de Uruguay en el grupo H del Mundial 2026 siguen jugando encuentros amistosos, el lunes España había vencido 3-1 a Perú y Cabo Verde había cerrado sus partidos previos goleando 3-0 a Bermudas. El último en salir a escena fue Arabia Saudita que igualó 0-0 con Senegal en cotejo disputado de San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Los asiáticos, primer rival celeste en la Copa del Mundo, volvieron a mostrarse intensos, rápidos, con buena técnica para jugar por abajo pero con deficiencias en la definición o el último pase. Defensivamente se paran en un bloque bajo presionando mucho en mitad de cancha buscando recuperar y contraatacar con espacios. Sufren mucho los balones aéreos al área.

El segundo tiempo se desvirtuó con los cambios, los africanos terminaron jugando con uno menos por la expulsión de Nicolas Jackson por doble amonestación a seis minutos del pitido final.

Arabia comenzó jugando en formación 4-4-2 con Mohammed Al-Owais en el arco siendo el único jugador que completó todo el partido; en el fondo estuvieron Saud Abdulhamid, Ali Al-Amri, Hassan Al-Tambakti y Moteb Al-Harbi; mitad de la cancha para Mohammed Abu Al-Shamat, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari y Salem Al-Dawsari; y en ofensiva Firas Al-Buraikan y Musab Al-Juwayr.

Los árabes tienen a 25 de los 26 jugadores de su lista jugando en el medio local. El lateral derecho Saud Abdulhamid milita en el Rens, de Francia. La figura es Salem Al-Dawsari, capitán del equipo. La base del seleccionado tiene a jugadores de Al-Hilal, equipo de Darwin Núñez.

Arabia Saudita debutará el próximo lunes a las 19.00 ante Uruguay, en Miami; luego enfrentará a España y cerrará ante Cabo Verde.