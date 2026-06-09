Marc Cucurella, de España, y Jhonny Vidales, de Perú, durante el partido amistoso, el 8 de junio, en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, México.

Los rivales de Uruguay ultiman detalles con la disputa de los últimos encuentros amistosos previos a la competencia. En Puebla, México, España le ganó 3-1 a Perú mejorando la imagen que mostró en el empate 1-1 con Irak.

Mikel Oyarzábal abrió el encuentro con un golazo a los 2 minutos, aumentó Pedri y en el complemento se estiró la ventaja con un gol en contra del golero peruano Pedro Gallese. Jairo Vélez descontó para los sudamericanos.

Luis de la Fuente implementó cambios respecto a la despedida ante su público en Riazor. Unai Simón fue el golero, la línea de fondo estuvo compuesta por Marcos Llorente en el lateral derecho y Marc Cucurella por izquierda, y Aymeric Laporte y Pau Cubarsí en la zaga. En el medio campo estuvieron Fabián Ruiz, Pedri y Rodri, y arriba Oyarzábal de 9 y Álex Baena y Ferrán Torres en los extremos.

El entrenador hizo cuatro cambios en el entretiempo: David Raya al arco, Eric García a la zaga, Dani Olmo en el medio y Yéremy Pino en ofensiva. Con el correr de los minutos, utilizó otras siete variantes.

Lamine Yamal y Nico Williams, generalmente titulares por las bandas en ataque, siguen siendo bajas y entrenan diferenciado. No hay certezas sobre su presencia en el debut ante Cabo Verde, el próximo lunes a las 13.00.

El último de Arabia Saudita

El primer rival de Uruguay ya jugó dos amistosos en esta etapa, en el primero perdió 2-1 ante Ecuador y luego goleó 3-0 a Puerto Rico. Su último encuentro previo a la competencia será hoy a las 20.00 frente a Senegal en el Toyota Field de San Antonio, en Texas, Estados Unidos.