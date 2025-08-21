Martín Cauteruccio celebra su gol junto a Daniel Catano, de Bolívar, ante Cienciano, el 20 de agosto, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, Perú. Foto: Oswald Charca, AFP.

El delantero uruguayo le dio la clasificación a Bolívar; también avanzó Alianza Lima.

Martín Cauteruccio convirtió de penal a los 15 minutos en la victoria 2-0 de Bolívar ante Cienciano, en Perú. El uruguayo, que también había anotado en la ida, llegó a siete goles con la camiseta celeste en nueve partidos. Los bolivianos esperan rival, que saldrá del cruce entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz.

Los también uruguayos Maximiliano Amondarain, Santiago Arias, Cristian Souza y Alejandro Hohberg fueron titulares en el elenco peruano, Agustín González ingresó en el segundo tiempo y el golero Ignacio Barrios estuvo en el banco de suplentes.

Alianza Lima, que había ganado 2-0 en Perú, obtuvo el triunfo 2-1 frente a Universidad Católica de Ecuador de visitante, lo que le permitió cerrar la llave con tranquilidad. Pablo Ceppelini estuvo en el banco de los peruanos pero no ingresó.

Es una incógnita el futuro de Alianza Lima, ya que debía cruzarse con Universidad de Chile o Independiente, pero el partido fue cancelado y se espera la resolución de Conmebol por los graves incidentes que se dieron en Avellaneda.

En lo deportivo, los chilenos habían ganado en el encuentro de ida, mientras que la vuelta estaba empatada 1-1. Los rumores marcan que los dos equipos podrían ser eliminados del torneo.

Las últimas dos series se juegan en Argentina, ¿dónde ver los partidos?

El jueves se disputarán los últimos dos encuentros de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. A las 19.00, en Mendoza, Godoy Cruz recibe a Atlético Mineiro; en el encuentro de ida ganaron 2-1 los brasileños. Vicente Poggi y Roberto Fernández serían titulares en el locatario.

A las 21.30, Lanús recibe a Central Córdoba. En el granate estarán Armando Méndez y Gonzalo Pérez, mientras que en la visita milita Sebastián Cristóforo. Los de Santiago del Estero ganaron 1-0 en el cotejo de ida.

Ambos encuentros se verán en exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo.