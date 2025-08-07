Alejo Cruz, de Danubio, y Rodrigo Chagas, de Nacional, el 15 de noviembre de 2024.

El volante zurdo estaría en el banco de suplentes en el clásico del sábado; tres jugadores extendieron su contrato y otro se irá de la institución.

Días movidos en Peñarol, con tres partidos fundamentales en el horizonte. El sábado recibirá a Nacional en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del Clausura. El partido será clave para estirar la distancia en el torneo corto, pero, fundamentalmente, para acortar diferencias en la anual, donde el tricolor tiene seis de renta sobre el carbonero. El encuentro será sin público.

Además, los próximos dos martes, Peñarol se cruzará con Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores, primero en Uruguay y luego en Avellaneda.

En ese sentido, en las últimas horas Peñarol buscaba habilitar a una de sus incorporaciones para el segundo semestre: Alejo Cruz. El volante zurdo se desvinculó de Atlético Goianiense de Brasil por falta de pago, pero la institución brasileña no había enviado los documentos para que el carbonero pudiera inscribirlo.

Luego de muchos movimientos e injerencia de autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el aurinegro logró que el futbolista quedará habilitado para la Libertadores y también para el torneo local. Cruz ocupará un lugar en el banco de suplentes el sábado ante Nacional.

Renovaciones de contrato en Peñarol

Javier Méndez y Javier Cabrera, quienes terminaban su contrato el 31 de diciembre, extenderán su vínculo con Peñarol hasta finales de 2026. Ignacio Sosa, que tenía contrato vigente hasta junio de 2026, renovará su vínculo por tres años, con una mejora en su salario.

La institución continúa negociando las renovaciones de Maximiliano Silvera y Pedro Milans, que tienen acuerdos vigentes hasta el 31 de diciembre. Por el momento, ambas situaciones están trancadas.

El que no continuará en el carbonero es Leonardo Coelho; el zaguero brasileño volverá al fútbol de su país para jugar en Amazonas de la segunda división de su país. Será compañero de los uruguayos Diego Zabala, con quien ya jugó en Nacional, Kevin Ramírez y Santiago Viera.

Amazonas está último en la B, en zona de descenso a la tercera división; apenas sumó 20 puntos en la misma cantidad de partidos.