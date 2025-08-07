Además, Gustavo Tejera junto a Leodán González estarán en el enfrentamiento entre Atlético Nacional de Colombia y San Pablo de Brasil.

Se viene la parte caliente de la Copa Libertadores con el inicio de los octavos de final. Los partidos de ida se jugarán entre el martes 12 y el jueves 14. Una semana más tarde se disputarán los cotejos de vuelta.

La expectativa, en Uruguay, está marcada por el enfrentamiento entre Peñarol y Racing de Avellaneda, que va el martes a las 21.30 en el Campeón del Siglo.

Habrá equipo arbitral brasileño, encabezado por Raphael Claus como juez de cancha, y en las líneas estarán Bruno Pires y Rafael Alves; Bruno Arleu será el cuarto, mientras que en el VAR estarán Wagner Reway y Rodrigo Guarizo.

A la misma hora, en Colombia, Atlético Nacional recibirá a San Pablo. Gustavo Tejera será el árbitro principal, mientras que Leodán González estará en el VAR.

Racing con poco descanso

En Uruguay, Peñarol se quejó sobre la fijación del clásico ante Nacional. Al ser a puertas cerradas, pretendía jugar el viernes para tener más tiempo de descanso de cara al encuentro por la Libertadores.

En Argentina pasó algo similar con Racing. El entrenador, Gustavo Costas, dijo en conferencia de prensa: “Me hubiese gustado tener un día más de descanso, pero Boca no quiso jugar el viernes”, en referencia al partido que jugará la academia el próximo sábado.

Racing tiene bajas importantes en su plantel para visitar el Campeón del Siglo. Bruno Zuculini, uno de los estandartes por experiencia, está descartado por una lesión muscular, caso similar al del uruguayo Gastón Martirena, que se desgarró ante Estudiantes de La Plata y no llega al partido de ida. El arquero chileno Gabriel Arias, otro desgarrado, y Luciano Vietto, con lumbalgia, se suman a la lista de bajas confirmadas.

El equipo de Costas espera por la recuperación de Matías Zaracho, quien sufrió un desgarro grado dos en el recto anterior de la pierna izquierda. La intención del cuerpo médico es probarlo ante Boca Juniors el sábado y que quede a la orden para el choque ante Peñarol. Santiago Solari, que está en la recta final de la recuperación, ya estuvo en el banco de suplentes en la goleada 3-0 ante Deportivo Riestra por los octavos de final de la Copa Argentina, pero no vio acción.