Lanús recibirá a Fluminense en Buenos Aires y Bolívar enfrentará a Atlético Mineiro, mientras que Independiente del Valle irá con Once Caldas y Alianza Lima hará lo propio con Universidad de Chile.

Una nueva fase de la Copa Sudamericana se hará carne desde este martes a las 21.30, cuando Lanús reciba a Fluminense en el sur de Buenos Aires para disputar el partido de ida por los cuartos de final. El conjunto granate es el único argentino en la disputa por el torneo, después de la eliminación de Independiente en los escritorios, tras los disturbios en el partido con Universidad de Chile. El elenco chileno, pese a haber participado en los acontecimientos en Avellaneda, fue clasificado de manera directa por la Conmebol y enfrentará a Alianza Lima de Perú.

Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, llega de vencer 1-0 a Independiente Rivadavia, lo que le permitió reponerse de la goleada en manos de Vélez Sarsfield y la eliminación en los cuartos de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors. Además, eliminaron por penales a Central Córdoba en octavos de final de la Copa Sudamericana. El Flu por su parte, habita la mitad de la tabla en el Brasileirão y tiene una sola victoria en sus últimos cinco partidos. Sin embargo, está en las semifinales de la Copa de Brasil tras eliminar a Bahía. En octavos del torneo continental despachó a América de Cali. El partido será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera. En tiendas granates, Gonzalo Pérez y Armando Méndez han sido tenidos en cuenta por el entrenador y podrían ser de la partida. En tiendas de Fluminense, el exvioleta Facundo Bernal se ha transformado en un pilar, al igual que Agustín Canobbio, aunque este último con otro recorrido. Joaquín Lavega será opción para los dirigidos por Renato Gaúcho.

El Bolívar de Martín Cauteruccio, que hace goles en todos los cuadros donde juega, se enfrentará en esta fase de la Copa Sudamericana al Atlético Mineiro que dirige el argentino Jorge Sampaoli el miércoles a las 19.30. El entrenador argentino, quien llegó al club brasileño a principios de setiembre, en una conferencia de prensa señaló: “Estamos en la búsqueda de mejorar la estructura y recuperar jugadores. Necesito más ambición. Mi responsabilidad es la del desarrollo del equipo estructuralmente. Atlético tiene que solucionar un problema de estructura y tiene que lograr mantener eso”. Mineiro no gana desde que venció a Godoy Cruz, partido por los octavos de final de la Sudamericana que le dio la clasificación. Después perdió con Cruzeiro en la Copa de Brasil, y con São Paulo y Vitória por el Brasileirão. Llega tras el empate con Santos del último fin de semana. El club que gane la serie se enfrentará en semifinales al ganador de la llave entre el colombiano Once Caldas y el ecuatoriano Independiente del Valle.

Independiente del Valle, donde juega el argentino ex Deportivo Maldonado y Defensor Sporting Claudio Paul Spinelli, recibirá en su recinto al Once Caldas colombiano, también el miércoles pero a las 21.30. El entrenador de Once Caldas, Hernán Darío Herrera, sabe que cuenta con uno de los máximos artilleros de la copa y del fútbol colombiano, Dayro Moreno: “El equipo está levantando en la Liga. Ahora viene la copa, apenas vamos a jugar el primer partido en Ecuador y esperamos ganar también. Lo que más me deja contento es que hay una defensa sólida. Tengo dos arqueros muy buenos, el que juegue es importante”, indicó director el técnico. Su rival, Independiente del Valle, es el líder de su liga con 62 puntos, 12 más que el segundo, Barcelona. Además, eliminó por penales a Mushuc Runa en la llave ecuatoriana de octavos.

Finalmente, un partido más que conversado es el que disputarán Alianza Lima y Universidad de Chile el jueves a las 21.30. “La violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”, afirmó Independiente de Avellaneda en una carta pública dirigida al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en protesta por su descalificación de la Copa Sudamericana, luego de los disturbios en Avellaneda frente a los chilenos. El plantel de Independiente también se manifestó en contra de la decisión: su arquero Rodrigo Rey dice en un video que “acá perdió el fútbol”. Lo cierto, luego de la triste pelea entre aficionados argentinos y chilenos en el estadio Libertadores de América, Universidad de Chile visitará a Alianza Lima por el partido de ida en busca de la clasificación. Los trasandinos afirmaron que “se hizo justicia en lo deportivo” y apelará la sanción de 14 partidos internacionales, siete de local y siete de visitante, sin su público.

La Uchi, donde juega el uruguayo Sebastián Rodríguez, se consagró campeona de la Supercopa de Chile. En el elenco peruano están Pablo Ceppelini y Pablo Lavandeira. Alianza Lima, dirigido por el entrenador argentino Néstor Gorosito, dejó afuera a Boca Juniors en la segunda fase de la Libertadores y eliminó a Gremio en los playoffs de ingreso a los octavos de la Sudamericana. Sin embargo, perdió de local en la última fecha de la liga doméstica con Deportivo Garcilaso 4-3. Buscará reponerse con su gente en el estadio Alejandro Villanueva.