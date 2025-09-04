Luego de los gravísimos incidentes entre las parcialidades de Independiente y Universidad de Chile en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, la Conmebol dio a conocer el fallo poco más de media hora antes del inicio de los partidos de las Eliminatorias.
El ente rector del fútbol sudamericano decidió descalificar a Independiente, sin excluirlo de futuras competencias internacionales. Esto le otorga la clasificación a Universidad de Chile, que enfrentará en cuartos de final a Alianza Lima.
Además, los dos equipos deberán jugar los próximos siete partidos de locatarios a puertas cerradas y sus parciales tampoco podrán concurrir a los siguientes siete encuentros que jueguen de visita.
En cuanto a lo económico, Independiente deberá pagar 250.000 dólares y Universidad de Chile, 270.000. Por último, la Conmebol exigirá a ambas instituciones exhibir un cartel con la leyenda “basta de racismo, discriminación y violencia”.
¿Cuándo continúa la Copa Sudamericana?
La Copa Sudamericana retomará la actividad el 16 de setiembre con los partidos de ida de los cuartos de final. Ese día, Lanús recibirá a Fluminense a las 21.30 en el choque más atractivo.
El miércoles 17 a las 19.00, Bolívar jugará con Atlético Mineiro y a las 21.30, Independiente del Valle esperará a Once Caldas. El jueves 18 a las 21.30, Alianza Lima recibirá a Universidad de Chile.