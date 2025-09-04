Vista de una puerta rota del estadio Libertadores de América en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 21 de agosto de 2025.

Los dos equipos deberán jugar los próximos 14 partidos en torneos Conmebol sin público y además recibieron duras multas económicas.

Luego de los gravísimos incidentes entre las parcialidades de Independiente y Universidad de Chile en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, la Conmebol dio a conocer el fallo poco más de media hora antes del inicio de los partidos de las Eliminatorias.

El ente rector del fútbol sudamericano decidió descalificar a Independiente, sin excluirlo de futuras competencias internacionales. Esto le otorga la clasificación a Universidad de Chile, que enfrentará en cuartos de final a Alianza Lima.

Además, los dos equipos deberán jugar los próximos siete partidos de locatarios a puertas cerradas y sus parciales tampoco podrán concurrir a los siguientes siete encuentros que jueguen de visita.

En cuanto a lo económico, Independiente deberá pagar 250.000 dólares y Universidad de Chile, 270.000. Por último, la Conmebol exigirá a ambas instituciones exhibir un cartel con la leyenda “basta de racismo, discriminación y violencia”.

¿Cuándo continúa la Copa Sudamericana?

La Copa Sudamericana retomará la actividad el 16 de setiembre con los partidos de ida de los cuartos de final. Ese día, Lanús recibirá a Fluminense a las 21.30 en el choque más atractivo.

El miércoles 17 a las 19.00, Bolívar jugará con Atlético Mineiro y a las 21.30, Independiente del Valle esperará a Once Caldas. El jueves 18 a las 21.30, Alianza Lima recibirá a Universidad de Chile.