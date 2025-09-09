Los palermitanos eliminaron a Bella Vista; este miércoles se destacan Peñarol-Liverpool y Oriental-Defensor Sporting.

Comenzaron los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. Escondida, con un partido que se jugó un martes de tarde y sin televisación, encima donde estuvieron en cancha dos campeones uruguayos, pero comenzó a andar.

Entonces, los campeones uruguayos: Bella Vista y Central Español, frente a frente en el estadio Luis Tróccoli. Terminó 2-1 a favor de los palermitanos, que se entusiasman con la copa a la vez que pelean por el ascenso a Primera División. Ignacio Gonella y Rodrigo Muniz hicieron los goles de Central, uno en cada tiempo, mientras que Alexis Larzábal hizo el tanto papal, empate transitorio con el que terminaron los primeros 45 minutos.

Miércoles de fútbol

Hay dos partidos que se destacan para este miércoles. Primero, por orden cronológico, pero también por peso histórico en la propia copa, será el que tiene a Defensor Sporting en cancha, el único campeón en tres torneos jugados. El violeta buscará avanzar a cuartos desde las 14.00, cuando visite a Oriental de La Paz en el Parque Palermo. Quien se imponga en esta llave será el rival de Central Español en cuartos.

El otro encuentro atractivo por cómo vienen ambos en el Uruguayo será Peñarol-Liverpool, que irá a las 20.30 en el estadio Centenario, porque el carbonero priorizó cuidar el piso del Campeón del Siglo, donde volverá a jugar recién en la octava fecha del Clausura. En la séptima, aunque parezca raro, negriazules y carboneros se cruzarán en Belvedere. Ambos equipos preparan cambios para el cruce, dando a entender que a estas alturas del campeonato priorizan el Clausura antes que la copa.

En la tarde atrae y mucho lo que puedan hacer Racing y Boston River, que se medirán en el Parque Roberto; mientras que por la noche, Albion, el puntero de la B, jugará ante Porongos de Flores, uno de los pocos del interior que siguen dando lucha.

Jueves con más

El tricolor será anfitrión de Plaza Colonia el jueves a las 20.30. Será el segundo encuentro en pocos días, ya que se volverán a enfrentar por la séptima del Clausura.

En los otros dos partidos estarán involucrados equipos del interior, algunos que compiten en la Asociación Uruguaya de Fútbol y otros que forman parte de la Organización del Fútbol del Interior. A las 20.30 habrá clásico entre Cerro Largo y Tacuarembó en el estadio arquitecto Antonio Ubilla, mismo momento en que Universitario de Salto recibirá a Atlético Florida en el estadio Vispo Mari.

Fecha y hora Partido Cancha 9 de setiembre - 15.00 Bella Vista 1-2 Central Español Central Español 10 de setiembre - 14.00 Oriental-Defensor Sp. Parque Palermo 10 de setiembre - 15.30 Racing-Boston River Parque Roberto 10 de setiembre - 20.30 Albion-Porongos Parque Palermo 10 de setiembre - 20.30 Peñarol-Liverpool Estadio Centenario 11 de setiembre - 20.30 Cerro Largo-Tacuarembó Estadio Ubilla 11 de setiembre - 20.30 Universitario-Atlético Florida Estadio Vispo Mari 11 de setiembre - 20.30 Nacional-Plaza Colonia Gran Parque Central

.