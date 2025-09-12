Los colonienses se metieron entre los ocho mejores y jugarán con Albion por un lugar en la semifinal.

Plaza Colonia dio el gran batacazo de la Copa AUF Uruguay y, venciendo en el Parque Central a Nacional, avanzó a los cuartos de final, en donde deberá enfrentar a Albion en las nuevas fechas propuestas por la Mesa Ejecutiva del torneo, del 23 al 25 de setiembre. El elenco coloniense dio vuelta el partido en el segundo tiempo, donde se concretaron los tres goles de la noche. Había arrancado ganando el tricolor con gol de Nico López, pero los patablanca sorprendieron con dos tantos, después de la media hora del complemento, convertidos por Álvaro López y Hebert Vergara.

Acelerados

Un partido con muchísima gente en las tribunas, un partido a estadio casi lleno, siempre es un motor invisible del juego. Eso se advirtió en el Parque Central, particularmente para Nacional, que pareció iniciar pasado de revoluciones, como queriendo dar a su gente todo lo que le había faltado en los últimos partidos, no por su capacidad de juego o por su exposición futbolística, sino por la sanción que tuvieron los hinchas tricolores, que desde hace tiempo habían quedado sin poder tener a sus aficionados cuando el equipo era local.

La expectativa y la cantidad de gente para el partido de octavos de final promovieron un acelere especial en esta oncena no habitual de los tricolores, y permitieron a una oncena reserva de Plaza Colonia pararse bien en la cancha y acomodarse de manera tal que hasta llegó a generar dos claras situaciones de gol, una de ellas terminada en las redes, pero anulada por posición adelantada que, en partidos sin VAR, no tiene revisión ni vuelta atrás.

Pablo Peirano colocó a Ignacio Suárez; Hayen Palacios, Matías de los Santos, Paolo Calione, Juan Pablo Patiño; Lucas Rodríguez, Mauricio Pereyra; Exequiel Mereles, Rómulo Otero, Bruno Arady; y Gonzalo Carneiro, mientras que Plaza, con Nito Puente como orientador en ausencia de Sebastián Díaz, lo hizo con Joaquín Silva; Ezequías Redín, Matías Velázquez, Juan Pablo Hernández, Juan Manuel Ramos; Facundo Píriz, Miqueas Redín; Diego Villalba, Agustín Ocampo, Cristian Barros y Alex Bruno —quien debió salir por un golpe en su hombro—.

El equipo de Peirano arrancó mejor, jugando en campo contrario y con la presencia de algunos jugadores que parecieron que harían la diferencia, como el venezolano Otero, determinante en el inicio del juego, y Carneiro, que también en las primeras bolas que le llegaron, dio la sensación de que podía mojar cuando tuvo una doble definición en la única jugada de peligro que tuvo Nacional.

No hubo mucho juego en los primeros 45 minutos: faltaron situaciones peligrosas e incisivas. Pero, a diferencia de lo que tal vez esperaba la mayoría del público, Plaza logró, con Píriz metido entre los agujeros y armando una línea de cinco cuando defendía, resolver casi sin problemas la primera parte y dejar todo latente.

Lo inesperado

Peirano hizo un movimiento importante al colocar en el segundo tiempo al Diente López, que cambió por completo a su equipo, y en menos de diez completó con Maxi Gómez, Nico Lodeiro y Christian Oliva. Un ratito después, a los 15 minutos, una buena combinación de todo el ataque terminó en una asistencia de Lodeiro abriendo a la izquierda para López que, tras un rebote de derecha, la cruzó perfecta para colocar el 1-0 para los tricolores.

Mejoró muchísimo el equipo, que, como en cada setiembre, vistió de celeste y generó una serie de ataques que anticipaban el segundo, aunque nunca llegó. Plaza, sin embargo, no se quedó atrás y corrió la cancha de forma peligrosa para Nacional, a tal punto que generó una acción neta de gol que barrió en la línea magistralmente Oliva.

Después, una falta de Otero sobre Barros propició el remate libre del volante coloniense y le hizo dar rebote a Suárez, y el ingreso de López, que cabeceó y manoteó, pero en ausencia de VAR, el gol fue convalidado y puso el final del partido con el cartel de alta tensión.

Faltaban 5 minutos para el cierre y en un bochazo largo de los de “saque si quiere ganar”, la peinó el argentino López, falló la defensa y le quedó a Maidana, que le pegó mal al arco, pero, a medio camino, apareció el minuano Vergara, y de puntín, a la altura del punto penal, se la cambió a Suárez y silenció al Parque Central al poner el 2-1.

Lo resolvió muy bien Plaza: terminó muy sólido y seguro, y se metió entre las mejores ocho de la Copa Uruguay. Triunfazo.