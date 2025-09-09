El carbonero fue sancionado con 100 unidades reajustables por el comportamiento de su hinchada ante Plaza Colonia.

Con clima de Eliminatorias por el partido de Uruguay ante Chile, este martes comienzan los octavos de final de la Copa Uruguay, con el duelo de campeones uruguayos entre Bella Vista y Central Español a las 15.00 en el Tróccoli.

El miércoles a las 20.30 en el estadio Centenario habrá un partidazo entre Peñarol y Liverpool, el más destacado de esta instancia. El equipo carbonero, que sufrió muchísimo para ganarle a Plaza Colonia el sábado pasado por el Clausura, colocará un equipo alternativo.

Diego Aguirre priorizará el cotejo del próximo sábado, también ante el negriazul, en busca de mantenerse en la cima del torneo corto para pelear a fin de año por el título de campeón uruguayo.

El carbonero formará el miércoles con un equipo con totalidad de suplentes, pese a que aparecen nombres de jerarquía por la calidad del plantel mirasol, mezclados con algunos juveniles que están haciendo sus primeras armas en el equipo principal.

El probable equipo de Peñarol será con Martín Campaña; Damián Suárez, Emanuel Gularte, Gastón Silva, Lucas Hernández; Eric Remedi, Lorenzo Couture, Stiven Muhlethaler, David Terans; Leandro Umpiérrez o Brandon Álvarez y Matías Arezo.

Liverpool, que también prioriza el cotejo del próximo sábado en Belvedere ante el carbonero, alineará una mezcla de titulares y suplentes.

Peñarol sancionado con 100 UR

Peñarol deberá pagar una cifra cercana a los 4.500 dólares por el comportamiento de su hinchada en la victoria del sábado pasado ante Plaza Colonia en el Campeón del Siglo.

La institución fue sancionada con 25 UR por una bandera con la leyenda Barra Ámsterdam superior a las medidas permitidas por el Ministerio del Interior en la nueva regulación, que comenzó a regir luego del clásico del Intermedio.

Además, se le impuso una multa de 75 UR porque un hincha lanzó una petaca luego de que el jugador visitante Lucas Carrizo fallara un penal, diez minutos antes del final del partido.