El golero de Benfica, Anatoliy Trubin, convirtió el cuarto gol de su equipo a Real Madrid en el estadio da Luz en Lisboa, el 28 de enero.

El Sporting de Maximiliano Araújo dio la nota al meterse entre los ocho y dejar atrás a grandes equipos, entre ellos Real Madrid.

La fase de liga de la Champions League terminó este miércoles. Se puede decir, por primera vez desde que se juega con este formato, que la última jornada cumplió su promesa de dramatismo hasta el último minuto: definió a los ocho que avanzan directo a los octavos de final y envió a varios pesos pesados a los playoffs.

El gran protagonista de esta fase fue Arsenal, que terminó con puntaje perfecto, una admirable cosecha de ocho triunfos. Fue el primero indiscutido de la fase, en la que los clubes ingleses dejaron claro que en este momento son los mejores del mundo: Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City también quedaron entre los ocho. Los que completaron esos puestos fueron Bayern Múnich, Barcelona y Sporting de Lisboa.

A propósito del conjunto lisboeta, Maximiliano Araújo fue titular en el lateral izquierdo. Sporting necesitaba ganar y esperar resultados para clasificarse a los octavos de final, cosa que logró de forma agónica al vencer 3-2 a Athletic Bilbao en los descuentos y como visitante.

Alisson Santos, de Sporting de Lisboa, tras convertir el tercer gol de su equipo a Athletic Club de Bilbao, en el estadio San Mamés, el 28 de enero. Foto: César Manso, AFP

En Portugal hubo otra sorpresa: Benfica le ganó a Real Madrid y lo mandó a jugar playoffs. Fue 4-2 para los lusos, que gracias a la victoria pudieron meterse en la siguiente fase. Federico Valverde jugó en los merengues, nuevamente como lateral derecho.

Así como Real Madrid, otros grandes equipos deberán pelear en playoffs seguir en carrera en la Champions. Entre ellos están Inter de Milán, PSG, Juventus, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid y Borussia Dortmund. También pasaron a esa instancia Atalanta, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Newcastle.

En cuanto a la actuación de los uruguayos, Ronald Araújo tuvo minutos tras ingresar desde el banco en Barcelona, que terminó goleando 4-1 a Copenhague. En Atlético de Madrid, que cayó 2-1 ante Bodo, José María Giménez fue titular y luego sustituido a los 55 de juego. Además, en Galatasaray, que perdió 2-0 con el City, entró a los 67 Lucas Torreira. Mathías Olivera fue titular en el Napoli, que durante buena parte del partido le fue ganando a Chelsea, pero terminó perdiendo 3-2 y quedó eliminado de todo: Olivera jugó un muy buen primer tiempo, participando en la jugada del primer gol y dando la asistencia para el segundo.