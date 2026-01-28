La fase de liga de la Champions League terminó este miércoles. Se puede decir, por primera vez desde que se juega con este formato, que la última jornada cumplió su promesa de dramatismo hasta el último minuto: definió a los ocho que avanzan directo a los octavos de final y envió a varios pesos pesados a los playoffs.
El gran protagonista de esta fase fue Arsenal, que terminó con puntaje perfecto, una admirable cosecha de ocho triunfos. Fue el primero indiscutido de la fase, en la que los clubes ingleses dejaron claro que en este momento son los mejores del mundo: Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City también quedaron entre los ocho. Los que completaron esos puestos fueron Bayern Múnich, Barcelona y Sporting de Lisboa.
A propósito del conjunto lisboeta, Maximiliano Araújo fue titular en el lateral izquierdo. Sporting necesitaba ganar y esperar resultados para clasificarse a los octavos de final, cosa que logró de forma agónica al vencer 3-2 a Athletic Bilbao en los descuentos y como visitante.
En Portugal hubo otra sorpresa: Benfica le ganó a Real Madrid y lo mandó a jugar playoffs. Fue 4-2 para los lusos, que gracias a la victoria pudieron meterse en la siguiente fase. Federico Valverde jugó en los merengues, nuevamente como lateral derecho.
Así como Real Madrid, otros grandes equipos deberán pelear en playoffs seguir en carrera en la Champions. Entre ellos están Inter de Milán, PSG, Juventus, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid y Borussia Dortmund. También pasaron a esa instancia Atalanta, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Newcastle.
En cuanto a la actuación de los uruguayos, Ronald Araújo tuvo minutos tras ingresar desde el banco en Barcelona, que terminó goleando 4-1 a Copenhague. En Atlético de Madrid, que cayó 2-1 ante Bodo, José María Giménez fue titular y luego sustituido a los 55 de juego. Además, en Galatasaray, que perdió 2-0 con el City, entró a los 67 Lucas Torreira. Mathías Olivera fue titular en el Napoli, que durante buena parte del partido le fue ganando a Chelsea, pero terminó perdiendo 3-2 y quedó eliminado de todo: Olivera jugó un muy buen primer tiempo, participando en la jugada del primer gol y dando la asistencia para el segundo.
Modo copa
Con el nuevo formato de Champions, la tabla de posiciones se vuelve decisiva: los ocho mejores se aseguran su lugar en octavos. Los que terminen entre el 9º y el 24º lugar tienen una segunda oportunidad en una ronda eliminatoria de ida y vuelta, en la que los ganadores siguen y los perdedores pasan a jugar Europa League, mientras que los que se ubican del 25º hacia abajo se despiden de cualquier torneo internacional.
Los playoffs para clasificar a octavos se definirán por sorteo, pero con algunas salvedades: el 9º y el 10º podrán quedar emparejados con el 23º y el 24º, el 11º y el 12º con el 21º y el 22º, el 13º y el 14º con el 19º y el 20º, el 15º y el 16º con el 17º y el 18º.
Dicho sorteo será este viernes; la ida se jugará en la cancha del equipo peor clasificado y la vuelta en la del mejor posicionado.