La futbolista uruguaya, reciente fichaje de Corinthians, estará en la definición del torneo entre equipos de cuatro continentes.

Arsenal de Inglaterra, Gotham de Estados Unidos, AS FAR de Marruecos y Corinthians de Brasil serán quienes definan, entre el 28 de enero y el 1° de febrero, con semifinales, partido por el tercer puesto y final, la Copa de Campeones que por primera vez se jugará en la rama femenina.

La definición se disputará en Londres, casa de Arsenal. Las inglesas, vigentes campeonas de Europa, jugarán una de las semifinales con AS FAR, las campeonas de África. Del otro lado, con especial atención porque puede estar Belén Aquino en la cancha, las campeonas de la Copa Libertadores, Corinthians, jugarán por un boleto en la final ante las yanquis de Gotham. Ambos partidos serán este miércoles 28: a las 9.30 hora uruguaya se enfrentarán Corinthians-Gotham, a las 15.00 será la definición de la otra llave. Las ganadoras irán a la final y las perdedoras jugarán por el tercer puerto, todo esto el domingo 1° de febrero.

Cuando los cuatro clubes confirmaron sus planteles –muchas futbolistas de selección y figuras consolidadas–, la atención estuvo puesta en el listado de las norteñas. Allí está, tras su reciente pase desde Inter de Porto Alegre, Belén Aquino, quien lucirá la camiseta número 25. El fichaje de Aquino por el club paulista, uno de los gigantes del continente y dominador absoluto en la Libertadores femenina, ya de por sí representaba un paso importante en su carrera, mucho más si su debut podría ocurrir en este torneo intercontinental.

Si bien la definición del título será esta semana, la primera Copa de Campeones Femenina ya tuvo partidos eliminatorios con anterioridad. En la primera ronda, jugada en octubre de 2025, se enfrentaron Wuham Jiangda de China, el campeón asiático, con el Auckland United neozelandés, monarca de Oceanía. La victoria fue de las chinas 1-0. Tras esa primera eliminatoria, en diciembre las chinas chocaron con AS FAR y el partido se definió en alargue, 2-1 en favor de las marroquíes.