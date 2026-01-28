Emily Sonnett, de Gotham City, y Belén Aquino, de Corinthians, el 28 de enero, por la semifinal de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA, en el Gtech Community Stadium, en Londres.

Las brasileñas le ganaron 1-0 a Gotham, de Estados Unidos, con la uruguaya como titular.

Cuatro equipos están definiendo la Copa de Campeones Femenina que se disputa en Londres, Inglaterra. En la primera semifinal, Corinthians venció 1-0 a Gotham, de Estados Unidos, y jugará la final del torneo.

Gabi Zanotti, a los 83 minutos, puso el único gol del encuentro. La capitana, luego del partido, dijo: “Llegué a Corinthians en 2018 y esperé mucho tiempo este momento. Tuve la suerte de que el balón me llegara a mí. Pero quiero destacar al grupo, el trabajo colectivo que hicimos. Todos dieron lo mejor de sí mismos, con fuego en los ojos, intentando cerrar todos los espacios. Nuestros objetivos no se detendrán aquí. Este grupo tiene una mentalidad muy fuerte y ya está pensando en el futuro, en la final. Es paso a paso. La palabra que utilizaría es 'satisfecho'. Pero aún nos queda un partido más”.

La uruguaya Belén Aquino fue titular en el ganador; la delantera tuvo la más clara de las brasileñas en el arranque, dentro de una superioridad de las estadounidenses en el juego.

Corinthians clasificó a este torneo al coronarse campeón de la Copa Libertadores femenina. La final será el domingo; las brasileñas esperan por Arsenal, vigentes campeonas de Europa, o AS FAR, las campeonas de África.

Este certamen, como pasa a nivel masculino con la Copa Intercontinental, tuvo una fase previa que se disputó en 2025. En la primera ronda, jugada en octubre, se enfrentaron Wuham Jiangda de China, el campeón asiático, con el Auckland United neozelandés, monarca de Oceanía. La victoria fue de las chinas 1-0. Tras esa primera eliminatoria, en diciembre las chinas chocaron con AS FAR y el partido se definió en alargue, 2-1 en favor de las marroquíes.