Pese a la paridad en la mayoría de las series, algunas selecciones se van perfilando como candidatas a las definiciones.

Como todos los fines de semana desde que empezó la Copa Nacional de Selecciones, el torneo de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) pobló las canchas en todas sus regionales. El Litoral Norte tuvo resultados que entreveraron la tabla, mientras que, en el Litoral, el Sur y el Este, son varias selecciones que comienzan a perfilarse como candidatas en sus respectivas series.

Puntajes perfectos en el Este

En dos de las tres series del Este, la expectativa en la fecha que pasó estaba centrada en que se enfrentaban invictos entre sí. Uno de esos partidos fue Maldonado-Treinta y Tres, que terminó a favor de los fernandinos por 1-0, victoria no menor porque fue en el Centro Empleados de Comercio olimareño. El único gol del partido lo facturó Matías Tavares.

Al contrario de los invictos, también jugaron dos que no habían sumado: Canelones del Este superó 2-0 a Río Branco. En la etapa que viene, Canelones del Este recibirá a Lavalleja, mientras que la Liga Mayor de Maldonado hará lo propio con Río Branco.

Grupo A PTS PJ PG PE PP GF GC DG Maldonado 9 3 3 0 0 6 1 5 Treinta y Tres 6 3 2 0 1 3 2 1 Canelones del Este 3 3 1 0 2 3 5 -2 Río Branco 0 3 0 0 3 1 5 -4

En la serie B también sucedió lo mismo, en este caso entre Lavalleja y Zona Oeste. Los serranos, como locales en el teatro de los sueños, el Juan Antonio Lavalleja, se impusieron 1-0 con gol de Samuel Gómez y terminaron la primera rueda con nueve puntos sobre nueve posibles.

En duelo de necesitados, Santa Clara derrotó 2-1 a José Pedro Varela y sumó sus primeros tres puntos. Para este miércoles se cruzarán Lavalleja y José Pedro Varela en Minas, a la vez que Santa Clara de Olimar recibirá a Zona Oeste en el Manuel Fernández Cruz.

Grupo B PTS PJ PG PE PP GF GC DG Lavalleja 9 3 3 0 0 5 1 4 Zona Oeste 6 3 2 0 1 9 3 6 Santa Clara 3 3 1 0 2 2 -7 -5 JP Varela 0 3 0 0 3 4 9 -5

En el grupo C, al tratarse de una serie de tres selecciones, la fecha tuvo un solo encuentro, donde Rocha goleó 4-0 a Chuy. Fueron los primeros puntos de los capitalinos en el grupo, que tuvo libre a Cerro Largo, de momento el líder cómodo: el miércoles en el Mario Sobrero Rocha esperará por el combinado melense.

Grupo C PTS PJ PG PE PP GF GC DG Cerro Largo 6 2 2 0 0 4 1 3 Rocha 3 2 1 0 1 4 2 3 Chuy 0 2 0 0 2 0 6 -6

Cosas del sur

Florida es el líder invicto del grupo A. La albirroja ganó de visitante 2-1 a Casupá, resultado que lo deja en lo más alto de la serie con puntaje perfecto. Los dos goles del ganador fueron del goleador Diego Tabaco Torres, el primero de penal, el segundo en la hora para destapar el grito agónico.

Este miércoles aparece un partido con tintes claves: Canelones, libre en la fecha pasada, recibirá a Florida en el Martínez Monegal.

Grupo A PTS PJ PG PE PP GF GC DG Florida 6 2 2 0 0 4 2 2 Canelones 3 2 1 0 1 3 2 1 Casupá 0 2 0 0 2 1 4 -3

El grupo B quedó entreverado, apretado, divino para las tres fechas que le pondrán el cierre. Si bien Durazno sigue puntero -y es el único que ganó dos partidos de tres-, todos los demás tienen una victoria en su haber, por lo que las chances para ser uno de los dos que pasan de fase están para todos.

La nota de la tercera fecha la dio San Gregorio, que derrotó 2-0 a Flores y salió de zapatero. Además, Durazno volvió a ganar, esta vez 4-2 sobre Sarandí del Yí. San Gregorio-Durazno o Flores-Sarandí del Yí serán los partidos del miércoles.

Grupo B PTS PJ PG PE PP GF GC DG Durazno 7 3 2 1 0 9 3 6 Flores 4 3 1 1 1 3 3 0 Sarandí del Yí 3 3 1 0 2 5 6 -1 San Gregorio 3 3 1 0 2 2 7 -5

Por último, en el grupo C manda el actual monarca nacional, San José. Adelaido Camaití, el triunfo del local fue de 1-0. Los tres puntos dejan en buena posición para clasificarse a San José. En el otro partido del grupo, Ecilda Paullier y Colonia empataron 1-1.

Grupo C PTS PJ PG PE PP GF GC DG San José 7 3 2 1 0 4 2 2 Colonia 4 3 1 1 1 4 4 0 Fed. Colonia 3 3 1 0 2 3 3 0 Ecilda Paullier 2 3 0 2 1 2 4 -2

Parejo el litoral

En el grupo A del Litoral, el líder continúa siendo Fray Bentos. La selección albiceleste visitó a Young y se aseguró la punta una fecha más tras igualar 1-1, goles convertidos por Maximiliano Medina para el local y por Héctor Iglesias para los fraybentinos.

Más allá de esto, el resultado sorpresivo del regional fue la caída de Mercedes ante Nueva Palmira, sobre todo porque se dio en el Luis Köster de la capital sorianense. Alexis Giménez puso adelante a Palmira antes del cuarto de hora inicial y, tras un primer tiempo bastante parejo, en el segundo tiempo la visita se hizo fuerte en defensa para bancar los ataques de Mercedes en busca del empate que no pudo ser.

El miércoles se disputará la cuarta fecha, donde Young recibirá a Mercedes mientras que Nueva Palmira hará lo propio con Fray Bentos.

Grupo A PTS PJ PG PE PP GF GC DG Fray Bentos 7 3 2 1 0 4 1 3 Nueva Palmira 6 3 2 0 1 1 2 1 Mercedes 3 3 1 0 2 2 3 -1 Young 0 3 0 1 2 2 5 -3

En el grupo B hubo golpe de mando. En el estadio Municipal de Guichón los locales se impusieron 2-0 a Bella Unión, le sacaron el invicto y lo pasaron en la tabla. Facundo Costa y Lucas Leites fueron los artífices de la victoria con sus goles.

Quien aprovechó para conseguir su primera victoria fue el combinado de Ligas Agrarias, ganándole 3-1 a Vichadero, que no quedó eliminado pero debe hacer una segunda rueda perfecta para aspirar a seguir en carrera. En la siguiente fecha de este miércoles los enfrentamientos serán Bella Unión-Ligas Agrarias y Vichadero-Guichón.

Grupo B PTS PJ PG PE PP GF GC DG Guichón 7 3 2 1 0 7 0 7 Bella Unión 6 3 2 0 1 4 2 2 Liga Agraria 4 3 1 1 1 3 2 1 Vichadero 0 3 0 0 3 1 11 -10

Litoral Norte volvió

Allá en donde el mapa hace esquina entre el río Uruguay y Brasil, el regional del Litoral Norte salió a la cancha tras no jugar entre semana. Esto se debe a lo corto de su torneo en la fase de grupos, donde las cinco selecciones juegan una rueda todos contra todos -y, tras eso, la última quedará eliminada y las cuatro restantes pasarán a jugar semifinales-.

El torneo está prácticamente en la mitad de fechas cumplidas, donde tres selecciones tienen dos partidos jugados -o sea que ya pagaron sus fechas libres-, mientras que Paysandú y Tacuarembó tienen tres jugados, por los que les queda uno por jugar y otro por quedar libre. Ante esta ecuación los tacuaremboenses están necesitados de ganar el partido que les queda para depender de sí mismos, más allá de que mirarán lo que hacen sus rivales de reojo (ver tabla). De todas maneras, para esto habrá que esperar al próximo fin de semana.

En cuanto a los resultados del finde, en el estadio Atilio Paiva Olivera, Salto logró una valiosa victoria como visitante al derrotar 1-0 a Rivera, resultado que lo dejó como primero igualando a Paysandú, aunque con un partido menos. El gol de la victoria lo hizo Nicolás Arbiza.

La fecha se completó el domingo en el Goyenola, donde Tacuarembó y Paysandú igualaron 1-1, en un partido que empezaron ganando los sanduceros a los 14 con tanto de Santiago Falcón y lo empató el local el inoxidable Luis Ney Pintado.