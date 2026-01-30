El primer torneo corto del año arranca en la noche del viernes 6 de febrero con Albion frente a Liverpool en el Franzini; además, Peñarol recibe a Torque y Nacional viaja a Florida para visitar a Boston River.

El miércoles, con una gala de alfombra roja en la Tribuna América del Centenario, se sorteó el fixture de la Liga AUF Uruguaya 2026. Ahora, la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó a los clubes los detalles de la primera fecha del Torneo Apertura, que dará inicio el viernes 6 de febrero y se extenderá hasta el lunes 9.

Albion y Liverpool, los dos equipos que jugarán con localía prestada, abren la fecha en el Franzini, el viernes a las 19.00. El pionero, el recién ascendido campeón de la B, cambió el Campus de Maldonado por la cancha de Defensor Sporting para hacer de local en 2026, y allí recibe al negriazul, que esta temporada tomará prestado el Parque Viera para jugar sus partidos de local, debido a la construcción del ambicioso nuevo estadio de Belvedere, cuya obra inicia en estos días.

Habrá doble turno en la noche del viernes. A las 21.30 hay promesa de partidazo, precisamente en el Viera, donde Montevideo Wanderers recibe a Defensor Sporting. El bohemio, ahora con buenos refuerzos y dirigido por Mathías Corujo, busca cambiar la pisada después de una pésima temporada que lo tuvo peleando para zafar del descenso, y debuta ante el violeta de Román Cuello, un equipo que también alberga grandes expectativas para la temporada.

La jornada del sábado arranca en la tarde con Progreso ante Central Español en el Paladino. A las 20.30 debuta Peñarol en el Campeón del Siglo, donde recibe a Montevideo City Torque de Marcelo Méndez. El domingo, el fútbol se mueve temprano en la mañana, en Las Piedras: a las 9.45 será el pitazo inicial para Juventud-Cerro Largo en el Parque Artigas.

En la tarde, Racing y Deportivo Maldonado chocan en el Parque Roberto, mientras que en la noche la acción se traslada al interior profundo, al Campeones Olímpicos de Florida, donde Boston River jugará frente a Nacional. El lunes, a las 20.00, Cerro y Danubio cierran la fecha en el Tróccoli.

Los detalles de la primera fecha del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de febrero

Albion vs. Liverpool. Estadio Luis Franzini. 19.00.

Wanderers vs. Defensor Sporting. Parque Viera. 21.30.

Sábado 7 de febrero

Progreso vs. Central Español. Estadio Paladino. 17.00.

Peñarol vs. Montevideo City Torque. Campeón del Siglo. 20.30.

Domingo 8 de febrero

Juventud vs. Cerro Largo. Parque Artigas. 9.45.

Racing vs. Deportivo Maldonado. Parque Roberto. 17.00.

Boston River vs. Nacional. Campeones Olímpicos. 20.30.

Lunes 9 de febrero

Cerro vs. Danubio. Estadio Luis Tróccoli. 20.00.