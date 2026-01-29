El clásico quedó fijado para la cuarta fecha con Nacional como local en el Gran Parque Central.

En el palco de la tribuna América del estadio Centenario, con una gala que incluyó invitados, números musicales y la transmisión en vivo por AUF TV, se realizó este miércoles el sorteo oficial del fixture para la Liga AUF Uruguaya 2026.

Entre lo más saliente que dejó el fixture se destaca el clásico, que será en la fecha 4 del Torneo Apertura, con Nacional como local ante Peñarol en el Gran Parque Central. Este partido se jugará el domingo 1° de marzo, por lo que será el segundo duelo clásico oficial en menos de 30 días, después de la definición de la Supercopa Uruguaya, el domingo 1° de febrero, que marca el inicio oficial de la temporada.

Como ya se ha hecho desde hace algunas temporadas, el clásico no fue digitado y se fijó por sorteo como todos los demás partidos. En la cuarta fecha del Clausura el carbonero recibirá al tricolor en el Campeón del Siglo. Cabe señalar que los cruces del Intermedio no se sortean, sino que se fijan de acuerdo a las posiciones del Apertura.

La primera fecha, que se jugará entre el viernes 6 y el lunes 9 de febrero, tendrá a Peñarol jugando como local en el Campeón del Siglo ante Montevideo City Torque, mientras que Nacional viajará a Florida para visitar a Boston River en el Campeones Olímpicos. Se destaca además el duelo entre Cerro y Danubio en el Tróccoli y el choque entre Montevideo Wanderers y Defensor Sporting en el Parque Viera.

Precisamente Wanderers y Defensor son los que prestarán su estadio para localías ajenas, razón por la cual el sorteo arrancó con bolillas diferenciales para Albion y Liverpool. El pionero, en su temporada de regreso a la Primera División, jugará como local en el Franzini, por lo que se hizo el sorteo de manera tal que alterne su localía con Defensor Sporting; lo mismo ocurre con Liverpool, que por el inicio de las obras del nuevo estadio en Belvedere jugará de local en el Parque Viera y alternará con el bohemio. El negro de la cuchilla visitará, precisamente, el Viera en la primera fecha para medirse con Albion.

Previo al sorteo, el presidente de la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Álvaro Rivero, comunicó quiénes serán los homenajeados con los nombres de los respectivos trofeos de la temporada 2026. El Campeonato Uruguayo lleva el nombre de Juan Carlos de Lima, el goleador fallecido el pasado octubre; el Apertura homenajea a Rafael Peña, exjefe de seguridad de la AUF, mientras que el Clausura lleva el nombre del exdirigente de Peñarol Juan Lema Benso.

Los Premios AUF 2025

La jornada incluyó también la entrega de los Premios AUF de la temporada 2025. Primero, el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, recibió la copa en nombre del último campeón uruguayo. El tricolor también recibió la distinción Copa AUF Sin Género, en reconocimiento a lo hecho por el club tanto en masculino como en femenino, y el integrante del ejecutivo de la AUF Matías Pérez hizo entrega del premio a representantes de ambos equipos presentes en el Centenario.

Los Premios AUF 2025 incluyeron la distinción para Gustavo Tejera como mejor árbitro y para Nicolás Tarán como mejor árbitro asistente.

También se destacó el mejor gol de la temporada pasada, distinción que le correspondió a José Pepe Álvarez por el gol que, con la camiseta de Defensor (esta temporada jugará en Albion), le hizo a Nacional en la última fecha del Clausura en el empate 1-1 en el Franzini; un bombazo al ángulo tras agarrarla de aire fuera del área.

Sebastián Lentinelli, que ya emigró del fútbol uruguayo para jugar en Olimpia de Paraguay, recibió el premio a la mejor atajada, que en realidad fue una triple atajada y valió el título del Apertura, en la última fecha del torneo ante Cerro Largo.

Además, Leandro Umpiérrez, de Peñarol, fue destacado como el mejor debutante del año pasado, al tiempo que su compañero Nahuel Herrera se llevó el premio a joven talento del año. Ninguno de ellos estuvo presente, pero enviaron sus agradecimientos grabados, al igual que Abel Hernández, que se llevó el premio mayor: mejor jugador del campeonato (además de goleador).

Quien sí estuvo presente fue el defensor colombiano Julián Millán, quien recibió el premio a jugador del público, votado por hinchas en redes sociales.

Por último, se estableció el equipo ideal de la temporada 2025: Gino Santilli (Cerro Largo); Kevin Amaro (Liverpool), Nahuel Herrera (Peñarol), Julián Millán (Nacional), Maximiliano Olivera (Peñarol); Ignacio Sosa (Peñarol), Cristian Oliva (Nacional), Luciano Boggio (Nacional); Nicolás López (Nacional), Nicolás Vallejo (Liverpool) y Abel Hernández (Liverpool).