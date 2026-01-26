En primera instancia el equipo español no pagará por la transferencia, y el lateral izquierdo deberá cumplir objetivos mínimos para que los blaugranas abonen tres millones de euros por el 80% de la ficha.

Barcelona está por fichar un jugador uruguayo. La negociación tiene una particularidad inédita: es de club a club con Defensor Sporting. El elegido es Patricio Pacífico, lateral izquierdo de 19 años que tiene contrato con el club de Punta Carretas hasta diciembre de 2028.

Es una apuesta a futuro del club español, que apunta al joven valor violeta para que termine de desarrollarse en España. En principio, el destino será Barcelona B, que milita en el grupo 3 de la Segunda Federación –cuarta categoría del fútbol español–. En esa zona también están las filiales de Espanyol, Girona y Valencia, por citar a algunos equipos de la primera categoría. El elenco blaugrana está quinto con 32 puntos en 20 partidos jugados.

Pacífico, en su proceso de formación, fue un habitué del Complejo Celeste. Además de participar en muchos grupos de entrenamiento, jugó 27 partidos con la selección sub 17, dirigido por Diego Demarco, y 19 encuentros con la sub 20, con Diego Ruso Pérez en la conducción. Vestido de celeste, marcó cuatro goles y dio una asistencia.

Préstamo sin cargo, con promesa de compra millonaria

Restan detalles para sellar la negociación. Ya existe el acuerdo entre las partes, que se deberá oficializar cruzando documentos. Se estima que Pacífico viajará esta semana. Emigrará a préstamo, sin cargo para Barcelona, ya que la institución catalana no puede adquirir su ficha en este momento debido al Fair Play financiero. Este mecanismo se creó en 2011 para garantizar que las instituciones cumplan con sus obligaciones y lograr gastos responsables que no lleven a deudas imposibles de abonar. Para esto, se evalúa la situación financiera cada tres años y se permiten pérdidas limitadas.

Con respecto a la situación de Pacífico, lo que se busca es adelantar su llegada a Barcelona sin esperar hasta mitad de año, cuando el club podrá incorporarlo sin inconvenientes.

El préstamo incluye una opción de compra obligatoria que se activará en caso de que el futbolista uruguayo juegue 30 minutos en los próximos cinco meses. De lograr el objetivo, que parece absolutamente viable, los catalanes quedarán comprometidos a pagar 3.000.000 de euros por el 80% de la ficha. En ese caso, además, habrá nuevos bonos que podrían extender el ingreso para Defensor Sporting, que se quedará con el 20% del jugador.