Tras el 1-1 en los 90, el equipo chileno se quedó con una tanda de penales insólita en la que Washington Aguerre, que volvió y fue titular en Peñarol, tapó cuatro, pero no fue suficiente; el capitán carbonero, Maximiliano Olivera, salió lesionado y suma otra preocupación para Diego Aguirre.

Con buena concurrencia de hinchas de ambos equipos y un gran marco en la noche del estadio Centenario, Peñarol empató 1-1 su segundo amistoso internacional del verano ante Colo-Colo, el equipo chileno que vuelve a realizar su pretemporada en Uruguay. La Serie Río de la Plata, con rivales extranjeros de jerarquía, ha sido priorizada por Diego Aguirre para ensayar con la base del equipo titular que tendrá en la temporada, mientras los juveniles del club disputan la doméstica Copa de la Liga AUF.

El equipo apareció con novedades respecto al que arrancó ante River Plate en el duelo del sábado en el Campus de Maldonado, que terminó sin goles en los 90 y con triunfo del equipo argentino en los penales. Washington Aguerre, que se perdió ese partido por no tener solucionados temas contractuales, volvió a ser titular en su regreso al carbonero. Además, debutó en el once titular Franco Escobar, el lateral derecho argentino que llegó desde la MLS, y fue desde el arranque su compatriota Gastón Togni, que había tenido sus primeros minutos en el club frente al millonario. Matías Arezo jugó de 9, en lugar del lesionado Abel Hernández.

Emanuel Gularte y Lucas Ferreira repitieron la dupla en la zaga, mientras que Maximiliano Olivera ocupó el lateral izquierdo, aunque sólo jugó 20 minutos del primer tiempo y tuvo que salir con una molestia en la rodilla, después de una patada desde atrás del volante colocolino Tomás Alarcón. Una nueva preocupación para Aguirre, y en pocos minutos de juego. En lugar del capitán ingresó Kevin Rodríguez como lateral zurdo.

Eric Remedi y Jesús Trindade ocuparon el doble 5, mientras Togni jugó por la banda izquierda y Leandro Umpiérrez por la derecha. Leo Fernández jugó más arriba acompañando a Arezo en la ofensiva. El 10 carbonero no tuvo un gran partido, pero generó algunas de las jugadas más peligrosas de Peñarol. Arezo fue intenso en la presión y exigió a la defensa rival en cada pelota dividida, pero no tuvo grandes chances y el equipo no pudo habilitarlo. En el primer tiempo, Leo Fernández le puso un centro en la cabeza, pero no pudo conectar bien y se fue por arriba, lejos.

Colo-Colo, dirigido por Fernando Ortiz, está en proceso de renovación, y tuvo en cancha a algunos juveniles que buscan afianzarse en el primer equipo, pero también tuvo notorios referentes como Arturo Vidal y el arquero argentino Fernando De Paul, además de algunas recientes incorporaciones. La zaga del cacique la formó una dupla uruguaya, con Joaquín Sosa y Javier Méndez, quien se enfrentó a los que hasta el mes pasado eran sus compañeros.

El cacique cuidó más la pelota y dominó la posesión, aunque no logró inquietar con frecuencia al arquero carbonero, fallando en el cierre de las jugadas. El gol visitante llegó cerca del final del primer tiempo, con una pelota profunda dentro del área que le llegó al delantero argentino Maximiliano Romero, y cuando parecía que quedaba de espaldas y la jugada se enfriaba, consiguió girar y enviar un centro atrás para la llegada de frente de Felipe Méndez, que le dio cruzado para dejar sin chances a Aguerre.

Peñarol, obligado por el resultado, intentó adelantarse y asociarse para crear juego, pero no estuvo preciso. Los cambios que empezaron a moverse en el segundo tiempo tampoco aportaron muchas soluciones. Stiven Muhletahler entró por Umpiérrez y Matías González por Escobar para mover la banda derecha. Después, Aguirre sacó a Togni y puso a Facundo Batista para probar un doble 9 junto con Arezo.

Fue esta dupla la que le dio el empate sobre la hora: en una de las últimas del partido, Arezo la recuperó en cancha propia y le puso un largo pelotazo perfecto para Batista, a espalda de los defensores y con ventaja, la pelota picando adelante para que le dé de primera, cruzado, y poner un empate que no se asomaba por ningún lado.

La tanda de penales fue insólita. Peñarol erró los tres primeros —Fernández, Trindade y Muhletahler— y Aguerre tapó tres para mantener al equipo en la pelea. La tanda de cinco terminó 2-2, y así se mantuvo hasta que ambos equipos habían pateado ocho penales, con el arquero de Peñarol atajando otro a Cristián Zavala, que la quiso picar. Lucas Ferreira erró el noveno penal tirándolo por arriba y la serie quedó en manos de Colo-Colo.