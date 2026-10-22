Se agota el margen de error: arranca la fecha 12 del Clausura

La etapa comienza el viernes con Juventud-Peñarol y se cierra el domingo con un partidazo entre los de más arriba: Nacional recibe a Liverpool.

Este viernes comienza la fecha 12 del Torneo Clausura y nadie quiere ceder nada. Cualquier traspié puede significar un freno irrecuperable en el camino trazado rumbo al final del campeonato, con casi la mitad de los equipos luchando por zafar del descenso y otro puñado en la carrera de pelear por el torneo corto y hasta por la tabla anual. Ambos frentes de disputa todavía están abiertos y son inciertos, a las puertas de las últimas cuatro etapas.

Arriba y abajo

Juventud y Peñarol inauguran la fecha en la noche del viernes, a las 20.00 en el estadio Centenario, en un choque marcado por la necesidad de los contrincantes. Los dirigidos por Sergio Blanco siguen irregulares y no se afirman en el torneo: vienen de caer ante Progreso, derrota que prácticamente sentenció su posibilidad de quedar en puestos de clasificación a competencias internacionales. Tendrá enfrente a un carbonero que es líder de la anual, aunque está malherido y cargado de dudas después de ser superado por Liverpool, derrota que significó un sacudón en filas aurinegras.

En la mañana del sábado, el eje de la competencia se traslada a la parte baja de la tabla, con el duelo entre Central Español y Albion a las 10.00 en el Parque Palermo. El palermitano de Antonio Pacheco viene en caída libre. No suma desde la fecha 6 (cuando empató con Cerro Largo), y con su reciente derrota ante Danubio entró en los puestos de descenso, de los que desplazó a Cerro y a Wanderers. El pionero había merodeado peligrosamente la zona, pero con el cambio de conducción parece repuntar y lleva tres victorias al hilo, incluida la última, con la que bajó a Montevideo City Torque de la punta.

A las 16.00 en el Franzini, Defensor Sporting busca empezar a cambiar la cara del equipo, después del debut con derrota del director técnico interino Andrés Rodríguez ante Boston River. No la tiene nada fácil el violeta, ya que recibe a un Racing que viene de golear a Wanderers y da señales de retomar el rumbo que le permitió coronarse en el Apertura.

En el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado concluye la actividad del sábado. Desde las 19.00, los locales reciben a Danubio con la misión de volver al camino de la victoria después de una caliente derrota en el Gran Parque Central, que le impidió acortar distancias en la anual, donde marcha segundo. El franjeado, por su parte, necesita tres puntos fundamentales para mantenerse a tiro de la salvación; de lo contrario, puede quedar tempranamente sentenciado a descender.

La frutilla del postre

Y hablando de sentenciados, el domingo arranca con el cruce entre Wanderers y Progreso en el Parque Viera a las 10.00: si el gaucho no gana, será el primer descendido de la temporada. Pero el equipo de Tabaré Silva viene de conseguir tremenda victoria y llegará al Prado con ganas de evitar, al menos, el prematuro desenlace trágico. El bohemio, al que la caída en desgracia de Central Español mantiene fuera de los puestos rojos, buscará recuperarse de una dura caída, con el aliciente de que marcha firme para abrochar la última casilla de clasificación a copas del año que viene.

Otro equipo también implicado en la zona baja y aliviado, por el momento, en virtud de resultados ajenos es Cerro, al que se le escapó un triunfo clave en el Tróccoli. Los dirigidos por Alejandro Cappuccio irán a pelear por puntos de oro ante Montevideo City Torque, que los recibirá en el Franzini. El ciudadano quedó fuera de la Copa Sudamericana y con este partido intentará volver a enfocarse de lleno en sus importantes chances de pelear el campeonato.

Cerro Largo y Boston River se enfrentan en el Ubilla de Melo a las 16.00, con el arachán apelando a sacar rédito de su fuerte localía para mantenerse a flote por fuera de la línea fatídica del descenso, en la antesala del plato fuerte que cierra la fecha.

Liverpool, envalentonado tras su categórica victoria frente a Peñarol, que lo dejó como líder solitario del Clausura, visita a su escolta, un Nacional no menos resuelto y confiado después de empezar a terciar en la definición del torneo. La pelota empezará a rodar en el Gran Parque Central a las 19.30.

.