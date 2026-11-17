La mejora que proponen para los accesos y el entorno del estadio aurinegro fue presentada ante el intendente de Montevideo, Mario Bergara, aunque no se conocen detalles concretos de su financiación.

La fórmula encabezada por Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal, que lanzó su campaña la semana pasada en el aniversario del segundo quinquenio de Peñarol, se alza como una de las principales contendientes de cara a las elecciones del 12 de diciembre, en las que la masa social del club elegirá a la nueva directiva y al sucesor de Ignacio Ruglio, quien finalizará a su ciclo como presidente tras dos períodos.

La plataforma de Damiani y Ruibal, que se consolidó a partir de una fuerte oposición a la gestión actual de Ruglio, hace énfasis en la recuperación institucional del club, sobre todo a partir de recomponer la relación que la dirigencia actual rompió con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y con la Conmebol. La fórmula que encabeza quien fuera presidente del club entre 2008 y 2017, y como tal fue responsable de la construcción del estadio Campeón del Siglo en 2016, anunció a otro expresidente de la institución, Jorge Barrera, como el responsable de llevar a cabo esas reconciliaciones y de oficiar como “canciller”, aunque el involucramiento de Barrera con esta candidatura no ha quedado del todo claro: aunque la propia fórmula anunció, por medio de un comunicado, que “Barrera ha decidido tomar distancia de esta campaña”, Damiani dijo luego que “lo de Barrera no se cayó, solamente lo estamos cuidando”.

En este marco, la fórmula Damiani-Ruibal anunció un proyecto clave de su campaña: una mejora de los accesos y de la movilidad en el entorno el Campeón del Siglo.

Salir del barro

Damiani y Ruibal se reunieron con el intendente de Montevideo, Mario Bergara, para presentar el proyecto en el Campeón del Siglo. “No nos quedamos en la propuesta. Trabajamos directamente con las máximas autoridades para dar los pasos necesarios y convertirla en realidad”, escribieron en X los integrantes de la fórmula. El proyecto incluye diversas intervenciones en los alrededores del estadio y del cruce de la ruta 8 con la 102, que apuntan a mejorar la infraestructura vial y la accesibilidad, además de algunos servicios y otros aspectos de infraestructura dentro del propio recinto.

En su página oficial, la candidatura promete un “relanzamiento del CDS”, que tendrá “accesos que no sean un barrial, salida en 25 minutos, techado de las tribunas, una sucursal del museo y vida los 365 días del año”. En esa dirección, hay que tener en cuenta que Ruibal, ingeniero civil y director de la constructora Saceem –que estuvo a cargo de las obras originales del estadio–, fue una pieza fundamental para el avance del proyecto del Campeón del Siglo en 2016, durante la presidencia de Damiani.

“Lo primero es ordenar los flujos de la gente que camina alrededor del Campeón del Siglo”, dijo Ruibal en una conferencia de prensa para presentar el nuevo proyecto. “Lo principal es cerrar la salida del estacionamiento C. El primer puente peatonal se puede hacer rápido, y esas medidas deberían mejorar bastante”, agregó, aunque después puntualizó: “Yo creo que en un año las podríamos hacer, pero va a depender de los recursos que ponga el club, del que hoy en día no tenemos mucha visibilidad de los recursos”.

Ruibal estimó la inversión inicial en unos cinco millones de dólares y aclaró: “Mi empresa no va a participar en ninguna de estas obras. Nunca participé con mi empresa cuando fui directivo”.

Los detalles específicos del plan todavía no han sido difundidos. Entre ellos, uno fundamental: la financiación. Consultado al respecto durante el lanzamiento del proyecto, la respuesta de Damiani fue tentativa: “El nombre del estadio nos puede ayudar a financiar todas estas obras” dijo.

Damiani también habló de la necesidad de generar nuevos ingresos para el estadio. Según el último balance oficial presentado por Peñarol (el último de la directiva comandada por Ruglio), para el período que cerró en noviembre de 2025, el Campeón del Siglo registró una pérdida de 1,8 millones de dólares en el año.

En 2016, la comercialización del nombre del estadio, así como la explotación de la publicidad estática, de las ofertas gastronómicas y de los derechos vinculados al museo y otros espacios comerciales, habían sido cedidas por la directiva de Damiani a Tenfield, a cambio de unos siete millones de dólares. El contrato fue incumplido por la empresa, que se había comprometido a pagar en diez cuotas y solo pagó las dos primeras. El resto de los pagos constituyen una deuda de alrededor de cinco millones de dólares que Tenfield no reconoce, con el argumento de que hubo algunos incumplimientos del contrato. En el club, ni la directiva saliente ni los principales candidatos han sido determinantes respecto del eventual reclamo de esta deuda.

Por su parte, Peñarol mantiene una deuda con el propio Juan Pedro Damiani, que le vendió los terrenos para construir el estadio –luego de comprarlos con plata de su bolsillo, según explicó–, así como una millonaria deuda con el Banco República por un préstamo para las obras, que al momento asciende a unos 14 millones de dólares.