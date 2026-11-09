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El fútbol femenino está en la recta final de la temporada. Peñarol aseguró su lugar en la definición del año al ganar la fase 1. Este fin de semana se disputó la segunda fecha de la fase 2, con los cinco mejores equipos del año hasta el momento.

El primero de esta etapa va directo a la final. El segundo cupo en el juego decisivo se definirá por playoffs en los que el segundo enfrentará al quinto y el tercero al cuarto. El ganador de esa final disputará ante Peñarol el título de campeón uruguayo del 2026.

Nacional venció 3-1 a Montevideo City Torque con dos goles de Agostina Marcora y uno de Cecilia Gómez. El encuentro se disputó el domingo por la noche en el estadio de la Academia del conjunto ciudadano.

Peñarol, en tanto, superó con lo justo a Liverpool, por 1-0 en la tarde dominical en Las Acacias. El gol lo anotó Micaela Domínguez, en un partido donde las negriazules fueron superiores en el inicio, pero se lo terminaron llevando las carboneras.

Nacional lidera con 6 puntos, Peñarol tiene 3, Liverpool y Montevideo City Torque 1 y Defensor Sporting 0. Violetas y aurinegras ya tuvieron fecha libre.