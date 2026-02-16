Al delantero le quedan entre cuatro y seis semanas para volver a la actividad tras su viaje a España para acelerar la recuperación.

Abel Hernández viajó a Barcelona para tratar su rodilla lesionada. El delantero aurinegro sufrió un esguince grado 2 en el partido de pretemporada frente a River Plate de Argentina.

Primero se le diagnosticó un mes de recuperación, pero con el paso del tiempo se fue alargando. El delantero volvió de España en la madrugada del lunes y charló en una rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional de Carrasco: “Fueron 15 días que me ayudaron a recuperar bastante. Fue una lesión un poquito más complicada de lo que se esperaba al principio, pero vamos a estar dentro de los tiempos. Me quedan de cuatro a seis semanas”.

Hernández dio detalles de la lesión: “Fue un esguince de rodilla de grado 2, casi 3. Hubo una pequeña lesión también en el ligamento interno, que es lo que fui a tratar con el tema de los factores de crecimiento, que anduvieron muy bien. Ahora tengo que agarrar fuerza en el cuádriceps donde perdí un poco de masa muscular, luego empezar a correr y hacer los trabajos de cancha”.

Un médico de la clínica dijo públicamente que podía estar tres meses sin jugar, y sobre esto el delantero aclaró: “Me llegó por mi familia y lo primero que hice fue hablar directamente con el doctor que me trató. Esa persona que habló nunca me vio. Fue raro porque nunca lo había visto. Hablé con la gente de la clínica y se disculparon porque fue un malentendido”.

En la cuarta fecha, Peñarol enfrentará a Nacional, partido en el que Abel no estará: “Ya sufrí mucho cuando me perdí el clásico de la Supercopa y esta vez voy a sufrir volver a quedar afuera”. Y de la derrota ante Central Español mencionó que “no lo pude ver porque venía en viaje, lo fui escuchando”.