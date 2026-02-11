Abel Hernández, que se encuentra en Barcelona realizándose estudios, tendrá más tiempo de recuperación del que se pensaba; Juan Cruz de los Santos podría no llegar al clásico por una lesión muscular.

Abel Hernández volvió esta temporada a Peñarol e ilusionó a toda la gente. No era para menos, porque en Liverpool había encontrado la faceta goleadora que lo caracteriza: había vuelto a ser él mismo. Sin embargo, así como de su último paso por Peñarol puede decirse que lo alejaron las lesiones, en su vuelta al manya, cargado de emotividad, vuelven a dejarlo al margen de las canchas. Queda lejano, pero conviene recordarlo: en el partido que Peñarol disputó frente a River Plate en la serie Río de La Plata, Hernández se lesionó. En un cruce con el arquero argentino, el delantero se llevó la peor parte y sufrió, según arrojaron las primeras resonancias, un esguince de rodilla de segundo grado. “En el momento en que pasó todo, me asusté. Soy de los que piensan que por algo pasan las cosas, esto es una piedra en el camino. Desde lo mental me afectó un montón: fue bastante grande el fastidio por volver a Peñarol y que me pase esto, pero ya estoy pensando en la recuperación”, dijo Abel en su momento.

Hernández viajó a Barcelona para hacer un tratamiento en el reconocido Instituto Cugat. En las últimas horas se supo que, además de la lesión de rodilla, podría haber una lesión ligamentosa que demandaría un tratamiento especial. En comunicación con el programa 100% deporte de la radio Sport 890, el doctor Miguel Vázquez, traumatólogo especialista en rodilla encargado de la recuperación del futbolista, señaló que Abel tiene “una rodillera para inmovilizar esa lesión de ligamento, y como hacemos siempre con casos similares, lo seguimos de cerca con una fisioterapia muy específica”. Agregó que lo normal es que se necesite un nuevo control ecográfico y “una nueva infiltración en ese ligamento con factor de crecimiento”.

“Abogamos por tratamientos regenerativos, es decir, por favorecer la recuperación deportiva y que ese retorno a la vida normal, y en su caso a la alta competición, sea de forma precoz. Si podemos, buscamos ahorrarle una cirugía al paciente”, concluyó el especialista, quien además señaló que la recuperación demandará un tiempo más extenso del esperado: “En torno a los tres meses podría estar ya haciendo una actividad deportiva de alto nivel”.

Lesión importante en Nacional

Nacional confirmó una noticia que sacude la planificación de Jadson Viera: el volante zurdo Juan Cruz de los Santos sufrió un desgarro en su pierna hábil tras la lesión en Florida, en el partido del triunfo 2-1 frente a Boston River. A través de un parte médico, la institución fue contundente: “El jugador Juan Cruz de los Santos en el último partido sufrió desgarro de recto femoral de cuádriceps izquierdo. Ya comenzó el proceso de rehabilitación”.

Por lo visto en los últimos encuentros, la baja priva al equipo de un titular con desequilibrio justo cuando el Torneo Apertura comienza a tomar ritmo. El panorama inmediato para Nacional es complicado, ya que De los Santos se perderá los encuentros ante Racing en el Gran Parque Central, el próximo fin de semana, y contra Progreso en Durazno, el 21 de febrero. Sin embargo, la mayor preocupación está en la cuenta regresiva para el choque más importante del semestre: el clásico con Peñarol previsto para el domingo 1º de marzo. La evolución de su rehabilitación marcará si Nacional podrá contar con una de sus principales armas ofensivas para la cuarta fecha.