Luciano Parodi quedó desafectado por un dolor lumbar; en los próximos días se sumarán Lucas Capalbo y Bruno Fitipaldo.

La selección uruguaya de básquetbol comenzó los entrenamientos el sábado pasado para afrontar los partidos ante Argentina y Cuba por las clasificatorias al Mundial 2027. Será la primera aparición celeste en 2026. Hasta el momento ganó los dos encuentros que jugó, ambos frente a Panamá, primero de visitante y luego en el Antel Arena.

Gerardo Jauri citó 15 basquetbolistas, pero rápidamente fue desafectado Luciano Parodi por un “cuadro de lumbalgia mecánica”, según expuso la Federación Uruguaya de Basketball en un comunicado oficial. El base no estuvo presente en el último partido de Nacional por la Liga Uruguaya.

El sábado comenzó a entrenar el grueso del plantel, con todos los jugadores que militan en el torneo local y con Joaquín Rodríguez de los que llegaron del exterior. El domingo por la mañana se sumó Joaquín Taboada, quien arribó al aeropuerto internacional de Carrasco a las 9.00 y fue directo a la práctica dominical. Los movimientos se están realizando en el gimnasio de Waston, en la Ciudad Vieja, donde se nuclean los movimientos de las distintas selecciones de básquetbol.

Entre lunes y martes se sumarán Bruno Fitipaldo y Lucas Capalbo, los últimos dos jugadores en llegar desde el básquetbol español. Con todo el roster a la orden, Jauri decidirá los 12 que viajarán para disputar ambos partidos.

El encuentro frente a Argentina será el viernes 27 de febrero a las 21.30 en Buenos Aires, en el estadio de Obras Sanitarias en el barrio de Núñez. La celeste rápidamente volará hacia Ciudad de Panamá para el encuentro contra los cubanos, que va el lunes 2 de marzo a las 21.00 en el Coliseo Roberto Durán, con capacidad para 12.000 espectadores.

Uruguay y Argentina son líderes del grupo D, están invictos tras las primeras dos presentaciones. De esta fase pasan tres, por lo que la clasificación a la ronda final es prácticamente un hecho, pero es importante conseguir la mayor cantidad de puntos posibles porque se arrastra el puntaje de cara a la definición para llegar al Mundial 2027, el verdadero objetivo.

La zona que integra la celeste en la segunda fase se cruzará con los tres clasificados del grupo B, compuesto por Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica. De la nueva zona de seis participantes, los tres de mejor puntaje y el mejor cuarto sacarán boleto a la Copa del Mundo. Se estima como meta ganar ocho encuentros para sacar el boleto mundialista.

Jamaica, que parecía la selección más débil de esa zona, comenzó con dos triunfos sobre Puerto Rico, que se avizora como un rival directo a largo plazo. Además, Canadá le ganó los dos encuentros a Bahamas.

En el grupo A están Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua; y en el C aparecen Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.

Plantel de Uruguay Facundo Terra (Defensor Sporting)

Bruno Fitipaldo (CB Canarias, España)

Lucas Capalbo (Fibwi Palma, España)

Santiago Véscovi (Peñarol)

Joaquín Rodríguez (Zaragoza, España)

Nicola Pomoli (Peñarol)

Nicolás Martínez (Malvín)

Joaquín Taboada (San Pablo Burgos, España)

Gonzalo Iglesias (Biguá)

Martín Rojas (Peñarol)

Mateo Bianchi (Defensor Sp.)

Juan Ducasse (Unión Atlética)

Pablo Gómez (Nacional) Invitados

Matías Espinosa (Biguá)

Matías Benítez (Urunday Universitario).

