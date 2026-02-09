Cerro y Danubio cerrarán la primera fecha el lunes a las 20.00 en el Tróccoli.

Volvió el fútbol uruguayo y la primera fecha del Apertura ya tuvo la mayoría de los partidos; el cierre será el lunes por la noche entre Cerro y Danubio, en el Luis Tróccoli. Es el debut de dos equipos muy populares y, aunque estemos lejos, tendrá el condimento de que es un enfrentamiento clave por el descenso. El mercado de pases fue mejor para el franjeado, mientras que el albiceleste sufrió una reestructura grande y fue de los últimos en armarse. Javier Feres será el juez.

Los grandes en lo suyo

Peñarol debutó con un claro triunfo 3-1 sobre Montevideo City Torque. El carbonero lo abrió rápido, con tantos de Matías Arezo, Gary Kagelmacher en contra, en un blooper increíble, y Gastón Togni. Para el complemento quedó el golazo de Lucas Duré para los ciudadanos, que nunca pudieron ponerse realmente en partido. Buen inicio para el carbonero.

Nacional tuvo su debut en Florida como visitante y lo mejor para sus intereses es que sacó los tres puntos con goles de Maximiliano Gómez y Tomás Verón Lupi. Gastón Ramírez había puesto la igualdad; todos los goles fueron en el segundo tiempo.

Ganar: el verbo que conjuga la felicidad

Liverpool, que hace años se ganó la consideración entre los candidatos de cada torneo, debutó ganándole 2-1 a Albion. Diego Romero fue la gran figura, asistió en el primer gol a Facundo Barceló, y en una jugada maradoniana convirtió el segundo. Álvaro López, en incidencia de alta factura técnica, descontó en el complemento. El negriazul no brilló desde el juego, pero fue pragmático y se quedó con el resultado con autoridad.

Central Español dio la nota en el Paladino al vencer 3-0 a Progreso. En el inicio, Raúl Tarragona anotó de penal, en una incidencia donde Hernán Heras falló porque el balón tocó la cara del zaguero Hernán Carrozo, y tampoco lo corrigieron desde el VAR. Marcos Montiel amplió diferencias en el primer tiempo, cuando los tejanos se quedaron con diez por la expulsión de Carrozo. En el complemento, Marcos Camarda puso el tercero; el locatario terminó con nueve jugadores ya que Agustín Pinheiro también vio la roja.

Cerro Largo madrugó el domingo para vencer 1-0 a Juventud de Las Piedras de visitante, con gol de Tiziano Correa. El arachán aprovechó la rotación del plantel pedrense para imponerse, aunque necesitó de un par de grandes atajadas de Juan Moreno en el cierre. En el locatario, Agustín Rodríguez fue transferido a Atlas, de México, mientras que Iván Rossi no fue tenido en cuenta por diferencias con el entrenador Sebastián Méndez; el volante argentino no está entrenando a la par de sus compañeros.

Deportivo Maldonado dio la nota en Sayago al ganarle 4-2 a Racing en un partido cambiante y con muchos goles. Puntos de vital importancia para los fernandinos, que podrán darles mayor valor, incluso, a fin de año. Matías Espíndola, de afuera del área, y Renato César, de cabeza, pusieron tantos con cuatro minutos de diferencia. Sobre el final de la primera mitad descontó Sebastián da Silva, y en el complemento igualó el argentino Tomás Habib. Cuando parecía que el locatario lo pasaba por arriba con el envión, resurgió la visita con goles de Joaquín Fernández, de cabeza tras un córner, y de Sebastián Torno, que liquidó el cotejo en los descuentos.

Reparto que no sirve

El viernes por la noche, en lo que seguramente fue el partido más atractivo hasta el momento, Wanderers y Defensor Sporting igualaron 1-1. De movida, el violeta arrancó en ventaja con gol de Facundo Castro; en la primera mitad fue superior el elenco de Punta Carretas, hasta que Luciano Cosentino, de cabeza, puso la igualdad.

El segundo tiempo fue todo del locatario, que mejoró en las aproximaciones al arco con el ingreso del delantero Joaquín Zeballos, que tuvo un tiro en el palo. Además, en el cierre, hubo dos atajadas monumentales de Kevin Dawson para conservar el empate. Agustín Buffa, golero de Wanderers, le atajó un penal a Brian Montenegro promediando la segunda mitad.

.