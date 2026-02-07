El negriazul fue más efectivo que vistoso para superar 2-1 al pionero en el Franzini; la primera fecha del Apertura sigue este viernes con un partidazo: Wanderers-Defensor Sporting en el Parque Viera.

Con el sol todavía alto sobre la playa Ramírez, que proyectaba a lo largo del precioso césped del Franzini la larga sombra de la nueva atracción del Parque Rodó, se puso en marcha el Torneo Apertura 2026 con el choque entre Albion y Liverpool.

Hace menos de un mes que estos mismos rivales cruzaron su camino en la Copa de la Liga, el torneo de verano de la AUF, pero las circunstancias eran otras, y también los equipos, porque los de Belvedere encararon ese juego de pretemporada con juveniles, y el pionero jugó con un equipo combinado de juveniles y titulares (que ganó 2-0). Sin embargo, en ese duelo Albion, recién ascendido y ahora con nuevo técnico, Federico Nieves, ya mostró la idea de juego que pretende el entrenador, que en esta jornada se volvió a ver, aunque sin mucha eficacia, en la tarde-noche del Franzini.

El pionero apuesta al juego asociado, con salidas siempre con pelota al piso y buscando progresar con pases hacia el área rival, cosa que hizo esta noche con algunas dificultades en la salida del fondo, pero sobre todo sin profundidad y sin generar chances reales de gol. La acumulación de pases y la tenencia de pelota, pero sin crear peligro, favoreció a un Liverpool que tuvo un planteo más conservador, y que esperó ordenado para tener chances de contragolpe. A diferencia de aquel encuentro amistoso, este viernes no tuvo un buen partido el capitán de Albion, Francisco Ginella, recién llegado al equipo, y un buen pie necesario en la mitad de la cancha para el funcionamiento pretendido; tampoco pudieron desnivelar los extremos, Hernán Toledo por la izquierda y Carlos Airala por derecha.

El negriazul, que no pudo contar con su nuevo DT, Camilo Speranza, al borde de la línea de cal (recibió el título en España y no ha sido revalidado en Uruguay), sino que tuvo a su asistente técnico, sacó la ventaja en el primer tiempo con las únicas dos jugadas de gol que tuvo: un ataque rápido tras recuperación en el medio, y un contragolpe. El equipo de Belvedere, ya acostumbrado protagonista del campeonato y un firme aspirante al título, generaba cierta expectativa en esta primera presentación oficial, pero no fue mucho lo que se vio, todavía.

Diego Romero, el lateral izquierdo recién llegado de Nacional, fue el mejor del equipo, el más decidido para ir al ataque. Poco antes de la media hora de juego, se fue arriba y se desprendió de su marca al borde del área, picó al espacio para recibir un gran pase en profundidad de Ezequiel Olivera y puso la asistencia al medio del área para la definición de Facundo Barceló, que adelantó a Liverpool. Unos minutos después, Romero lideró un contragolpe letal, se la llevó en velocidad, se sacó un defensa de arriba y definió con un toque justo al segundo palo ante la salida del buen arquero Sebastián Jaume.

En el segundo tiempo, la disposición del partido se mantuvo. Liverpool, con la ventaja y el reloj a favor, se replegó y defendió bien, con una zaga con dos refuerzos argentinos recién llegados –Strasorier y Laquinian, de correcto partido– y con otro flamante refuerzo en el arco, Martín Campaña, que prácticamente no fue exigido.

El descuento del pionero fue un verdadero golazo que le puso un poco de condimento al final del partido. El técnico Nieves, viendo que se le iba el partido y su equipo no generaba peligro, metió cuatro cambios simultáneos a los 30 del complemento. Uno de los que ingresaron fue el 9, Álvaro López, que en la primera que tocó recibió de espaldas, la levantó para hacer un sombrero al defensor que venía de atrás, giró, se sacó a otro hombre y abrió el pie para definir contra el palo más lejano de Campaña. El descuento, sin embargo, no produjo al partido un gran sacudón, y en los últimos minutos se fueron diluyendo las mejores intenciones de Albion de rescatar el empate.

Para Albion, este arranque con caída deja en claro que el equipo tiene una buena base y una idea clara de juego, pero todavía debe trabajar en la precisión en los últimos metros y en la finalización. Para Liverpool fue un buen triunfo que lo pone una vez más en camino de aspirar a grandes cosas, aunque para eso, sin dudas, deberá mostrar más que lo que se vio en este debut.

