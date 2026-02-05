Wanderers-Defensor Sporting y Peñarol-Montevideo City Torque son los partidos más destacados de la etapa inicial.

Los torneos de verano atenuaron la ansiedad del hincha por estar nuevamente en la tribuna viendo al equipo de sus amores. Pero nada es comparable al torneo oficial, entre viernes y lunes se jugará la primera fecha del torneo Apertura, arranca la ilusión en el deporte más popular del país.

Son momentos de cambios, en el fútbol uruguayo la renovación de cada año es grande, debutarán siete entrenadores y un sinfín de jugadores. Además se estrenará un nuevo modelo de televisación de los partidos.

Qué la cancha hable

El viernes hay dos partidazos, como para arrancar con la vara alta. En el Franzini, Albion enfrentará a Liverpool a las 19.00. Son dos equipos que dotaron de buenas incorporaciones a una base sólida que permanece. Los objetivos son disímiles, el pionero intentará salir rápido del descenso para luego soñar en grande, mientras que el negriazul tendrá la aspiración de pelear el campeonato. En esta oportunidad será dirigido desde la cancha por Gustavo Ferrín y Gonzalo Maulela ya que Camilo Speranza no tiene habilitación para ingresar a la cancha ya que su licencia de entrenador es española. Arbitrará Santiago Motta.

A las 21.30, en tanto, Wanderers recibirá a Defensor Sporting en el Parque Viera. El bohemio se armó fuerte pero está muy necesitado de puntos, por tanto, cada partido es una final. Arranca 8 puntos abajo de Progreso, su rival más inmediato, en la tabla del descenso. Defensor Sporting tendrá el debut de Román Cuello, tiene buenos futbolistas pero en los últimos años le costó dar el paso para consolidarse entre los que luchan los torneos cortos. Esteban Ostojich impartirá Justicia.

La actividad volverá el sábado a las 17.00 en el Paladino con Progreso, que viene de ser campeón de la Copa de la Liga, enfrentando a Central Español en un partido con olor a descenso. Por más que sea la primera fecha, ya se juegan puntos importantes en la fatídica. Los dos mantuvieron la base, los tejanos retocaron en algunos puestos y mejoraron la extensión del plantel, mientras que los palermitanos vienen con escalerita perfecta desde la C. Hernán Heras será el juez.

El sábado de noche habrá un partidazo en el Campeón del Siglo con Javier Burgos en el arbitraje. Peñarol, reciente campeón de la Supercopa recibirá a Montevideo City Torque. Más allá del envión anímico del título obtenido, el carbonero no mostró un buen nivel futbolístico en la pretemporada; será baja Nahuel Herrera por problemas musculares, mientras que Lucas Ferreira también está en duda. Leandro Umpiérrez y Washington Aguerre están sancionados. El ciudadano es un equipo peligroso, con buen funcionamiento más allá de los nombres, deberá confirmar.

La otra mitad

Los últimos cuatro partidos de la fecha van entre domingo y lunes. En la jornada dominical, a las 9.45, madrugarán Juventud de Las Piedras y Cerro Largo con Agusto Olmos impartiendo justicia. Al pedrense le cae el encuentro entre sus dos partidos por fase previa de Copa Libertadores ante Universidad Católica, de Ecuador. El arachán intentará aprovechar la inminente rotación del locatario para llevarse algo hacia Melo.

En Sayago, Racing espera por Deportivo Maldonado con Gustavo Tejera como juez principal en encuentro que va a las 17.00. Ninguno de los dos equipos dio pasos rutilantes en el mercado de pases, mantienen una base, para ambos es importante comenzar con buen pie, sobre todo para los fernandinos que buscarán escapar rápido del descenso.

El cierre dominical será a las 20.30 en Florida, con el debut de Nacional visitando a Boston River con Andrés Matonte impartiendo justicia. El bolso no tendrá disponibles a Gonzalo Carneiro e Ignacio Suárez, suspendidos. Maximiliano Silvera y Juan Cruz de los Santos se perfilan como titulares. El sastre viene de hacer una buena Copa de la Liga e intentará comenzar con el pie derecho.

El lunes se cerrará la fecha con un partidazo entre Cerro y Danubio en el Tróccoli a las 20.00. Es el debut de dos equipos muy populares tendrá el condimento de que es un enfrentamiento clave por el descenso, los dos arrancan con la necesidad de sumar para escapar rápido de abajo. El mercado de pases fue mejor para el franjeado, mientras que el albiceleste sufrió una reestructura grande y fue de los últimos en armarse. Javier Feres será el juez.