En febrero comenzará una nueva temporada del fútbol uruguayo y los 16 equipos que jugarán en primera división se preparan y se refuerzan pensando en lo que viene.

Los equipos de primera división ya están llegando al final de sus pretemporadas. El mercado de pases tuvo intensos movimientos entre diciembre y enero. La temporada 2025 terminó temprano y eso ayudó en la conformación de los planteles para la Liga AUF Uruguaya 2026. Si bien quedan unos días para tener altas o sufrir bajas, los equipos van definiendo su núcleo duro.

Las altas

Albion: José Álvarez y Francisco Ginella (Defensor Sporting), Hernán Toledo (Deportivo Maldonado), Álvaro López (Plaza Colonia), Matías de los Santos (Nacional), Francisco Couture (Deportivo LSM), Danilo Lerda (Atenas de San Carlos), Lucas Rodríguez Trezza (San Miguel, Argentina), Briam Acosta (Copiapó, Chile), Agustín Pereira (Racing), Tobías Figueroa (Antofagasta, Chile), Gonzalo Reyna (Racing, Argentina).

Boston River: Gastón Ramírez (Miramar Misiones), Franco Pérez (Rentistas), Agustín Aguirre (Nueva Chicago, Argentina), Francisco Bonfiglio (Miami FC, Estados Unidos), Lautaro Vázquez (Cerro Largo), Jair González (Deportivo Morón, Argentina), Leandro Suhr (Sarmiento de Junín, Argentina), Juan González (Atlético Tucumán, Argentina), Facundo Sosa (Albion).

Central Español: Axel Vargas (Real Montevideo), Facundo Borges (Uruguay Montevideo), Emiliano Márquez (Liverpool), Ignacio Rodríguez (AVS, Portugal), Máximo Alonso (San Antonio Bulo Bulo, Bolivia), Matías Kusmanis (Rampla Juniors), Juan Bautista Herrera (Defensor Sporting), Lucas Wasilewski (Liverpool), Marcos Montiel (Olimpia, Honduras).

Cerro: Jairo Amaro, Rodrigo Mederos, Axel Méndez, Brian Quinteros, Diego Capdevilla y Tiago Rijo (Nacional), Francisco Bregante (Liverpool), Alejandro Severo (Racing), Fabrizio Correa (River Plate), Emanuel Carlos (Fénix), Ariel Lima, Nahuel Sena y Agusto Cambón (Defensor Sporting), Mateo Argüello (Danubio), Gianni Rodríguez (Santa Cruz, Chile), Facundo Butti (All Boys), Nahuel Soria (Liverpool), Juan Cruz Guasone (Estudiantes de La Plata, Argentina).

Cerro Largo: Emiliano Jourdan (River Plate), Juan Moreno y Axel Pandiani (Miramar Misiones), Gabriel Chocobar (Oriental de La Paz), Alexander Hernández (Racing), Mateo Monserrat (Ferro Carril Oeste, Argentina), Santiago Cappi (Rampla Juniors), Diego Daguerre y Nicolás Ramos (Nacional), Pedro González (Olimpia, Paraguay), Santiago Marcel (Colón), Santiago Franca (Fénix), Tiziano Correa (River Plate), Alexis Piegas (Tacuarembó), Federico Sellecchia (Villa Dálmine, Argentina).

Danubio: Joaquín Pereyra (Correcaminos, México), Ivo Constantino (Deportivo Morón, Argentina), Enzo Cabrera (Río Negro de San José), Martín Jourdan (Salus), Maicol Ferreira (Colón), Tomás Cavanagh (Vélez Sarsfield, Argentina), Sebastián Rodríguez (Universidad de Chile, Chile).

Defensor Sporting: Nicolás Medina (Atlanta, Argentina), Joaquín Valiente (Barcelona, Ecuador), Brian Montenegro (Nacional, Paraguay), Facundo Castro (Palestino, Chile), Valentín Rodríguez (Al Wasl, Emiratos Árabes Unidos), Juan Pablo Goicoechea (Platense, Argentina), Axel Frugone (Nacional).

Deportivo Maldonado: Guillermo López (Nacional), Emiliano Mozzone (Sportivo Italiano, Argentina), Adrián Vila y Christian Tabó (Rampla Juniors), Nicolás Fuica (Cerro), Juan Manuel Ramos (Plaza Colonia), Bruno Mendes (Vila Nova, Brasil), Maximiliano Gómez (Lanús, Argentina).

Juventud de Las Piedras: Ignacio Mujica (Rentistas), Leonel Roldán (Vélez Sarsfield, Argentina), Alejo Cruz (Peñarol), Renzo Rabino (Danubio), Agustín Alaniz (Banfield, Argentina), Fernando Mimbacas (Burgos, España), Martín Cáceres (Olimpia, Paraguay).

Liverpool: Ramiro Degregorio (Racing, Argentina), Martín Campaña y Felipe Barrenchea (Peñarol), Mathías Bernatene (Magallanes, Chile), Diego Romero (Nacional), Facundo Barceló (CRB, Brasil), Federico Martínez (Atlético Goianiense, Brasil), Kevin Lewis (OFI Creta, Grecia), Santiago Strasorier (Colegiales, Argentina), Santiago Laquidaín (Aldosivi, Argentina), Ruben Bentancourt (Argentinos Juniors, Argentina), Diego Zabala (Amazonas, Brasil).

Montevideo City Torque: Valentino Wurth (Plaza Colonia), Sebastián Cáceres (Cerro), Salomón Rodríguez (Colo-Colo, Chile), Juan Quintana (River Plate), Gastón Rodríguez (Rangers, Chile), Franco Romero (Farense, Portugal).

Nacional: Baltasar Barcia (Boston River), Axel Frugone (Cerro), Jhon Guzmán (Inter de Palmira, Colombia), Tomás Verón Lupi (Grasshopper, Suiza), Agustín Vera (River Plate), Maximiliano Silvera (Peñarol), Juan de Dios Pintado (Gimnasia y Esgrima de La Plata, Argentina), Agustín Rogel (Hertha Berlín, Alemania).

Peñarol: Lucas Ferreira (Defensa y Justicia), Abel Hernández (Liverpool), Franco Escobar (Houston Dynamo, Estados Unidos), Facundo Batista (Atlético Nacional, Colombia), Washington Aguerre (Independiente Medellín, Colombia), Sebastián Britos (Universitario, Perú), Matías González (Danubio), Gastón Togni (Pachuca, México), Diego Laxalt (Dynamo Moscú, Rusia).

Progreso: Andrés Mehring (Academia Puerto Cabello, Venezuela), Fabricio Fernández (Al-Oroba, Emiratos Árabes Unidos), Santiago Viera (Amazonas, Brasil), Diego Sánchez (Albion), Federico Andueza (Chacarita Juniors, Argentina), Agustín Requena (Fénix), Facundo de León (River Plate), Sebastián Cardozo (Motagua, Honduras), Agustín Paz (Estudiantes de Caseros, Argentina), Agustín Codagone (Terremoto), Jhonatan Dos Santos (Mushuc Runa, Ecuador).

Racing: Federico Varese (Juventud de Las Piedras), Sebastián da Silva (Miramar Misiones), Facundo Parada (Cerro Largo), Tomás Habib (Acassuso, Argentina), Rodrigo Dudok (Defensor Sporting).

Wanderers: Fabricio Formiliano (Unión Española, Chile), Jonathan Urretavizcaya (Juventud de Las Piedras), Nicolás Olivera (Progreso), Sergio Oriol (Peñarol), Darlin Mencía (Real España, Honduras), Luciano Cosentino (Atlético Goianiense, Brasil), Agustín Buffa (Oriental de La Paz), José Alberti (Jeonnam Dragons, Corea del Sur), Gonzalo Freitas (Goiás, Brasil), Nahuel Furtado (Defensor Sporting), Lisandro Bajú (River Plate, Argentina), Mateo Levato (Deportes Concepción, Chile).