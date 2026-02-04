Pese a que todavía no están los contratos firmados, hay confirmaciones; resta saber si emitirá Antel TV y por dónde se puede ver en el exterior, a excepción de América Latina.

El viernes arranca el Campeonato Uruguayo con una nueva edición del Torneo Apertura. En los últimos meses la licitación por los derechos del fútbol uruguayo trajo confusión en los espectadores a la hora de consumir los distintos torneos amistosos que se disputaron en enero, algo que se aclaró bastante para el clásico de la Supercopa entre Peñarol y Nacional.

El escenario de la nueva fórmula que regirá entre 2026 y 2029 está armado, pero aún no se firmaron todos los contratos, sobre todo los que ganó Tenfield, ya que no se ha puesto de acuerdo con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) respecto de algunas cláusulas de los contratos de los lotes que ganó. Tampoco están firmados los bloques de producción audiovisual y comercial; ambos quedaron en manos de la empresa de Francisco Casal.

Tanto Casal como Ignacio Alonso formaron parte de la delegación que viajó a China con Yamandú Orsi y volverán el próximo sábado, con el campeonato iniciado. Los implicados en la negociación del fútbol decidieron hacer una tregua por la Supercopa, y en esta primera fecha se actuará de acuerdo a los ganadores de la licitación, pese a que todavía no están las firmas estampadas.

Confirmaciones e incertidumbres para el próximo fin de semana

Al quedarse con la producción audiovisual, Tenfield es la empresa responsable de producir y transmitir la señal cruda que luego será entregada a los respectivos licenciatarios, que podrán colocar sus equipos de periodistas para la transmisión, pero “deberá presentar su plan de transmisión del contenido del match-day describiendo modelo de difusión, comunicación y equipo de talento, para que sea aprobado por la AUF”, según marca el pliego de la licitación. En este rubro también está la producción de señal para el VAR.

Para esta primera fecha Tenfield deberá disponer de 12 cámaras para partidos de Peñarol y Nacional y de ocho cámaras para los otros seis encuentros. Además, deberá considerarse el tipo de lente y la posición de cada cámara en la cancha, según lo estipulado.

Quienes disfrutan de la clásica costumbre de prender la televisión y poner el canal del partido sin castear aplicaciones, tienen la tranquilidad confirmada de que lo van a poder seguir haciendo. Directv –empresa ganadora de la licitación y que detenta los derechos– llegó a un acuerdo con los cableoperadores de Montevideo y los del interior para la transmisión de todo el fútbol profesional durante 2026. En esta señal, en los encuentros de Nacional y Peñarol relatará Rodrigo Romano con los comentarios de Federico Buysan.

Sobre el streaming, con los derechos en propiedad de Tenfield, no hay información oficial. Según pudo saber la diaria, es un hecho que la primera fecha se transmitirá por Disney+; de hecho, en la aplicación ya aparecen los eventos de los partidos de la primera fecha. Esta señal también televisará para América Latina.

Hasta el momento no se sabe si también se habilitará Antel TV de forma gratuita, como sucedió en la final de la Supercopa. La plataforma de la empresa estatal tiene acceso libre por enero y febrero a las señales de VTV y VTV Plus, que ya no se transmiten en los cableoperadores. Ahí se puede ver la Liga Uruguaya de Básquetbol y el carnaval, cuyos derechos son propiedad de Tenfield.

Para acceder a Antel TV simplemente hay que tener un contrato de línea fija o móvil con la empresa estatal y se podrá castear a la televisión. Fuentes vinculadas dijeron a la diaria que el panorama no está claro, y difícilmente se sepa antes de que se firmen los contratos.

De todas formas, entre cableoperadores y Tenfield, todos los abonados que pagaban por el fútbol uruguayo en 2025 tendrán lugares para observar el Apertura en caso de que no hayan cortado su suscripción.

La incertidumbre más grande está en la televisación en el exterior, con excepción de América Latina, lugares del planeta donde no se pudo ver la final de la Supercopa del pasado domingo. No está claro, por el momento, de qué forma se puede acceder a los contenidos, lo que generó mucha molestia en los uruguayos que están por el mundo. El consorcio Team Click Sports Media-Antel se quedó con el lote 3 de la licitación, que incluye la transmisión del fútbol, por cable y por streaming, para afuera de Uruguay, beneficio por el que ofertó 3,1 millones de dólares al año.

Ignacio Alonso: “Nadie va a pretender que haya censura”

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, habló en La mañana del fútbol en El Espectador Deportes. El mandatario asociacionista dejó claro que hay buena comunicación con los representantes de Tenfield para solucionar los aspectos pendientes: “Se ha conversado bastante y en buenos términos con la gente de la empresa que vino a China. Puede suceder que no lleguemos a firmar los contratos antes del comienzo del Apertura y se haga un acuerdo provisorio”.

Sobre el periplo por el país asiático, contó: “Es una experiencia muy positiva haber acompañado a la delegación de Presidencia de la República a China. Uno de los documentos que hemos firmado refiere a la posibilidad de lograr una inversión para la reforma del estadio Centenario. Hemos llegado a un acuerdo con un conjunto de empresas chinas”.

La polémica se instaló en los últimos días por el manual de televisación que prohíbe mostrar desmanes en la tribuna o en la cancha, y también exige un permiso especial para colocar imágenes de algunas autoridades importantes, entre las que están incluidos el propio Alonso y el presidente Orsi, entre otros.

El economista explicó que “eso se copia y pega de manuales similares de la Conmebol” y que se hace para “cuidar el producto que le llega a la gente”. “Se pretende resaltar lo positivo sobre lo negativo”, resumió. Además, agregó que, a la hora de usar imágenes de autoridades, muchas veces se utilizan “falsos vivos” y se muestran segmentos filmados que fueron filmados con anterioridad y con el cuidado correspondiente, para no agarrar desprevenidas a las figuras.

Al extenderse en el tema, afirmó enfáticamente: “Nadie va a pretender que haya censura. No la va a haber. Pero hay estándares internacionales que queremos respetar. No se pretende cambiar la opinión de ningún periodista. El manual no va a ocultar nada. Trata de cambiar el énfasis. Que lo importante pase en la cancha”.

Para cerrar, desmintió que haya tenido charlas con Orsi por “temas impositivos” y aclaró que “el propio pliego dice que deben llegar los montos netos a la AUF, por lo que los impuestos están incluidos”.