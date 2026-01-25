Con la licitación en su recta final, repasamos la nueva configuración en torno a los derechos comerciales del fútbol uruguayo.

La semana pasada, con varios días de atraso respecto del cronograma previsto, se cerró la última etapa de la licitación que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) llevó a cabo para la explotación de derechos comerciales, producción audiovisual y producción comercial del fútbol uruguayo para los próximos cuatro años.

Todo el proceso, que la AUF ejecutó con la asesoría de la consultora Ernst & Young y con un particular énfasis en la transparencia, llega a su recta final por estos días con la firma de los nuevos contratos.

Como se sabe desde diciembre, cuando se dieron a conocer las ofertas ganadoras, esta reconfiguración cuadriplica los ingresos generados por el fútbol uruguayo respecto del contrato que estaba vigente desde 1999 con la empresa Tenfield, que pagaba por todo el paquete unos 17 millones de dólares al año.

La nueva cifra final, de 67.547.000 dólares anuales, surge de la adjudicación separada en lotes de los diversos rubros explotables e implica una gran expansión para el negocio del fútbol uruguayo, que ahora será más diversificado y dinámico.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, habló de “la necesidad de elevar la calidad de nuestra liga, de los contenidos, del producto fútbol uruguayo”, en una conferencia de prensa que dio a principios de diciembre, cuando se definían las ofertas ganadoras. “Aspiramos a tener un fútbol boutique de un país pequeño que tiene que reflejarse con los mejores. Estamos para mirar alto”, expresó en referencia al objetivo de esta licitación.

Todavía restan definiciones importantes en cuanto al reparto de los ingresos. El debate sobre el modelo de reparto que se aplicará entre los clubes profesionales ha sido recurrente en este proceso y aún no ha habido una resolución oficial, mientras que la AUF también debe llegar a un acuerdo con las gremiales de árbitros y de futbolistas para definir el porcentaje que le toca a cada uno por concepto de derechos de imagen.

Mientras tanto, es un momento propicio para repasar en detalle el escenario final que dejó la licitación.

Tenfield se mantiene como un actor clave en la nueva configuración

En este caso resulta conveniente empezar por el final. Porque la adjudicación de la producción audiovisual –el bloque II de la licitación– se extendió unos diez días más de lo previsto, producto de un error que asumió la AUF al haber comparado ofertas con y sin IVA.

Finalmente, Tenfield resultó adjudicataria, con lo que la empresa de Francisco Casal mantiene una posición estratégica crucial en el negocio, como responsable de producir y transmitir la señal cruda que luego será entregada a los respectivos licenciatarios (dentro de los servicios que contrata la AUF, en este rubro también está la producción de señal para el VAR y de varios servicios de producción in situ en los estadios).

Quizá el hecho de que la misma empresa de siempre siga como responsable de las imágenes que se van a transmitir pueda despertar cierta suspicacia en torno al mentado objetivo de dar un salto de calidad al producto fútbol uruguayo. ¿Cuántos espectadores podrán atestiguar sobre deficiencias técnicas, ocasionales o frecuentes, en las transmisiones televisivas que ya conocemos?

De todos modos, Tenfield posee probada experiencia en el rubro, y el pliego de la AUF estipula rigurosos requerimientos técnicos obligatorios en la producción audiovisual, como la cantidad de cámaras necesarias según la relevancia de los partidos –14 cámaras en clásicos y finales, 12 para partidos de Peñarol y Nacional y semifinales, 8 para otros partidos de primera, 5 para los partidos de la B, y así–, el tipo de lente y la posición de cada cámara en la cancha.

El error inicial en la adjudicación ensució ligeramente un proceso que, por lo demás, había transcurrido dentro de los carriles previstos, con total normalidad. La AUF había preadjudicado la producción audiovisual a la empresa La Corte, que presentó la que se suponía que era la mejor oferta. Tenfield alcanzó a igualar esta oferta en el plazo estipulado, pero después se descubrió que la cifra de La Corte incluía el IVA, y que sacando los impuestos de la oferta, esta era superada por la que había hecho DirecTV. También Tenfield había igualado la oferta de La Corte incluyendo el IVA en su propuesta. No obstante, la AUF permitió a Tenfield volver a igualar, esta vez con el monto correcto, la oferta de DirecTV para quedarse con la producción audiovisual.

Este bloque II, al igual que el bloque III, de producción comercial, son los que la AUF contrata servicios, por lo que la competencia llevaba las ofertas a la baja, en beneficio de la asociación. Finalmente, la AUF pagará a Tenfield unos 4.550.000 dólares anuales por la producción audiovisual.

En cuanto a la producción comercial, ya adjudicada a Tenfield en diciembre, la empresa recibirá en el entorno de 1.200.000 dólares por año. A cambio, estará encargada de proveer todo el kit comercial los días de partidos –materiales de producción, señalética y presencia de marca de la AUF, de los torneos y de los respectivos patrocinadores–, la cartelería física y los LED perimetrales y otras explotaciones publicitarias en el campo de juego. Este contrato también incluye un amplio y detallado anexo con todos los requisitos técnicos.

Además de ser ganadora de la producción audiovisual y la producción comercial de la licitación, Tenfield también se quedó con dos de los seis lotes de derechos comerciales, que se licitaron como parte del bloque I.

DirecTV irrumpe con fuerza en el fútbol uruguayo

El cambio más significativo que produjo la licitación fue la aparición de DirecTV-Torneos como beneficiario de los derechos comerciales de la transmisión por cable del fútbol uruguayo. Tenfield renunció a este lote y no presentó oferta, bajo el presunto y repetido argumento del inexorable declive del negocio del cable en tiempos de streaming. Un informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) de fines de 2024 constata la caída en la cantidad de abonados de cable, que pasó de más de 730.000 en 2018 a poco menos de 440.000 en 2024. Pero los ingresos de las empresas de cable se mantuvieron más o menos estables en ese período: en 2018 el ingreso fue de 5.344 millones de pesos, mientras que en 2024 las empresas de cable tuvieron ingresos acumulados de 5.459 millones de pesos.

Por el lote 1 de los derechos comerciales, el más caro de la licitación, el consorcio DirecTV-Torneos acordó pagar a la AUF 31.800.000 dólares por año. La empresa recibirá la señal cruda producida por Tenfield y podrá transmitirla mediante su propio cable, así como sublicenciarla a otros cableoperadores.

En el pliego, la AUF establece la posibilidad de que cada distribuidor, licenciatario o sublicenciatario incorpore un relato propio a la señal –así lo hará Tenfield para sus transmisiones por streaming–, pero “deberá presentar su plan de transmisión del contenido del match-day describiendo modelo de difusión, comunicación y equipo de talento, para que sea aprobado por la AUF”.

Por la adquisición de los derechos de transmisión de streaming, Tenfield pagará unos 17.500.000 dólares anuales, tras igualar la oferta que había hecho el consorcio Team Click Sports Media-Antel. Este consorcio formado por la empresa estatal uruguaya se quedó con el lote 3, que incluye la transmisión del fútbol, por cable y por streaming, para afuera de Uruguay, beneficio por el que deberá pagar 3,1 millones de dólares al año.

Tenfield también igualó la oferta por el lote 4, de patrocinio y merchandising, por la que desembolsará unos ocho millones de dólares al año. Esto le permitirá a la empresa explotar la publicidad en sus transmisiones, pero también otros rubros, como la publicidad estática y dinámica en los estadios, el derecho de naming de las competencias, el acuerdo para proveer las pelotas oficiales (en 2025, Tenfield cerró un acuerdo con Penalty y cambió la pelota Puma que había sido la oficial por una década, lo que generó alguna controversia entre los jugadores), entre otras activaciones comerciales y promocionales durante el día del partido, como experiencias con hinchas.

Dos reconocidas empresas se suman al negocio

Mediapro y Telecom completan el roster de empresas que explotarán los derechos comerciales del fútbol uruguayo entre 2026 y 2029. La primera se quedó, tras asumir un pago de tres millones de dólares anuales, con el lote 5 de la licitación, que incluye los llamados live feeds y data feeds, señales no casteables (es decir, que no se pueden retransmitir) con datos de resultados, estadísticas del juego, de jugadores, alineaciones y/o fixtures, que son comprados por casas de apuestas extranjeras para sus bases de datos.

Telecom, por su parte, asumió la explotación de los derechos comerciales del lote 6, que incluye todas las competiciones no incluidas en los lotes del 1 al 5. La empresa de origen argentino tendrá el uso exclusivo de los derechos de la Copa AUF Uruguay, la D, el fútbol femenino, el fútbol sala, el fútbol playa y los torneos de clubes y de selecciones de la Organización del Fútbol del Interior.