La empresa de Francisco Casal mantendrá el control audiovisual del campeonato uruguayo.

El panorama de la licitación de los derechos televisivos del fútbol uruguayo se despeja definitivamente. Según pudo confirmar la diaria, Tenfield resolvió igualar la oferta presentada por el Consorcio DirecTV/Torneos, asegurándose el lote 2 de dicha licitación, correspondiente a la producción audiovisual de los partidos. Tenfield, haciendo uso de su derecho a igualar la mejor oferta, efectivizó la oferta dos días antes de que venciera el plazo dispuesto por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Esta parte de la licitación era lo último por resolverse, tras el error de cálculo que la AUF tuvo en el otorgamiento, en primera instancia, de los derechos audiovisuales, los que había preadjudicado a La Corte, pero, luego de consultar con sus abogados por una confusión impositiva, decidió quitársela y preadjudicársela a DirecTV, que era la segunda mejor oferta cuando se cerró la licitación. Tenfield ya había igualado la oferta de La Corte y, tras la nueva adjudicación, repensó el tema y volvió a igualar.

Con esta decisión se cierra la última ventana abierta de la licitación por los derechos para el período 2026-2029. En cuanto a los lotes más importantes, nada se mueve: Consorcio DirecTV/Torneos se quedó con los derechos de la televisión por cable (lote 1) y Tenfield con las transmisiones vía streaming (lote 2).

En el resto del reparto Tenfield también se quedó con el lote IV, el que comprende los derechos de publicidad, patrocinios y merchandising en las transmisiones. El lote II, el de los derechos de transmisión para el exterior, lo obtuvo el consorcio integrado por Antel, Click Team SAS y Team Sports Media SAS.

El lote V, que comprende los derechos de transmisión para casas de apuestas, quedó en manos de MediaPro, empresa especialista en la explotación de contenidos para el rubro de apuestas y negocios digitales similares; mientras que el lote VI —producir y transmitir las competiciones amateurs y la Copa AUF Uruguay— le correspondió al consorcio integrado por Flor, GMG y Consour.