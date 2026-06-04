Amistoso mundialista: Argelia dio la sorpresa y le ganó a Países Bajos

El equipo africano, rival de Argentina en el mundial, ganó en Rotterdam con gol de Anis Hadj Moussa, que juega en el Feyenoord.

Son días de intensa actividad internacional mientras se consume la cuenta regresiva para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. La selección uruguaya no pudo fijar partidos amistosos previos a su debut pero tendrá de todos modos una despedida de la gente con un par de entrenamientos abiertos en Canelones.

Este miércoles, mientras tanto, hubo siete amistosos internacionales, aunque muchos de ellos fueron protagonizados por selecciones que no estarán presentes en la gran cita mundialista, incluyendo ausencias de peso como la de Italia (que le ganó por la mínima a Luxemburgo), y otras que no tanto, como las de Polonia y Nigeria, que empataron 2-2 en Varsovia.

El único duelo entre dos próximos mundialistas tuvo lugar esta tarde en Rotterdam, donde el local Países Bajos recibió a Argelia ante una concurrencia que superó las 40.000 personas. El equipo del norte de África ganó 1-0 con un golazo de su extremo derecho, el zurdo Anis Hadj Moussa, que jugando en esa posición y con esa pierna hábil hizo la jugada cantada: entró al área, enganchó hacia el medio y la clavó al segundo palo.

Faltaban cinco minutos para el final, y a esa altura del partido, el técnico neerlandés Ronald Koeman ya había cambiado a diez de sus 11 titulares, incluyendo al arquero. Dos minutos después, sacó al único titular que seguía en el campo. El técnico bosnio Vladimir Petković fue más mesurado con los cambios y solo hizo seis en el entretiempo (sacó a su capitán y gran estrella, Riyad Mahrez) y dos más en el segundo tiempo.

Países Bajos, que en el Mundial comparte el grupo F con Japón, Suiza y Túnez, tendrá otro amistoso el próximo lunes ante el también mundialista Uzbekistán, antes de debutar en el torneo frente a los asiáticos. Argelia, que vuelve a un Mundial después de estar ausente en Rusia y Qatar, es uno de los rivales “fáciles” que propicia el popular vaticinio de Argentina como ganadora del grupo J, junto con Austria y Jordania. Quizás el triunfo amistoso ante los suplentes de Países Bajos no signifique demasiado, pero después de haber clasificado como primero de su grupo en África, los guerreros del desierto sacan chapa como los principales retadores del último campeón en el grupo.

Otro duelo de africanos contra europeos registró la jornada de amistosos. La República Democrática del Congo, que se prepara para su segunda participación histórica en un Mundial, jugó en Lieja frente a Dinamarca, que este año no logró sellar su clasificación en la dura eliminatoria Europea. El partido terminó sin goles.

Los africanos, que tuvieron un resonado debut en Alemania 1974 cuando todavía se denominaba Zaire, para ser el primer país del áfrica subsahariana en jugar un Mundial, tendrán el próximo martes otro amistoso ante Chile, previo a su debut en Houston contra el Portugal de Cristiano Ronaldo, una de las selecciones más convocantes del próximo Mundial.