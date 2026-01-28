Si bien la final de la Supercopa entre Nacional y Peñarol no tuvo problemas de transmisión, todavía no hay acuerdo con algunos cables capitalinos ni con el streaming.

Con la opción de Tenfield de igualar el bloque de la producción audiovisual quedó conformado el escenario sobre los derechos de televisación del fútbol uruguayo para el período 2026-2029. Esta semana estaba prevista la firma del contrato de todas las empresas que ganaron la licitación.

Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) mandaron seis de los ocho contratos el viernes pasado; todos corresponden a los diferentes lotes del bloque 1, donde estaba la televisión por cable, el streaming nacional e internacional, la publicidad, los mercados de apuestas y los torneos amateur. No se enviaron los contratos por la producción audiovisual y comercial; ambas quedaron en manos de Tenfield.

Los abogados de la empresa de Francisco Casal se reunirán con sus pares de la AUF para conocer esos contratos faltantes y solucionar diferencias en las cláusulas colocadas en el lote correspondiente al streaming; difícilmente se solucione esta semana.

El Consejo de Fútbol Profesional se reunió el martes en la AUF, no hubo acuerdo sobre el reparto del dinero que ingresará por los derechos de televisión y la sesión entró en cuarto intermedio para el viernes a las 14.00.

Entre los ingresos del bloque 1 y los egresos por producción de los bloques 2 y 3 de la licitación, la AUF repartirá 51.200.000 dólares anuales. En la moción propuesta, Nacional y Peñarol se quedarán con 8.200.000 dólares por año. El carbonero se opuso ya que eso corresponde al 31% del total, cuando antes recibía el 42% de los ingresos, aunque la cifra era muy inferior.

En este escenario primario, que todavía no logró consenso, el resto de los clubes de primera división recibirán 1.800.000 dólares anuales, sumando 100.000 dólares para infraestructura y otros 100.000 para mejorar los requerimientos del VAR. Esto, prácticamente, sería el cuádruple de lo recibido hasta el momento.

Los clubes de la segunda división profesional obtendrán 700.000 dólares por año, sumando 100.000 dólares para infraestructura.

A las instituciones les preocupa lo que sucederá con los ingresos de enero, ya que la licitación llevó más del tiempo previsto y, a fin de mes, no hay nada firmado ni obligaciones de pago de ninguna empresa. La idea inicial era que el nuevo régimen comenzara el primer día del año.

No se olviden del fútbol

Entre tanto tema político, se establecieron algunos lineamientos para la temporada. En el sorteo que se realizará este miércoles por la noche no se digitará el clásico.

En las últimas cinco fechas del Apertura y Clausura no se podrá trocar la localía; antes de eso no habrá problema en caso de que los dos clubes notifiquen estar de acuerdo. Nacional y Peñarol propusieron cancelar la compra de localías para sacar a sus clubes de donde suelen ser locales generalmente, algo que fue rechazado por la mayoría del resto de las instituciones. Tampoco se optó por topear el costo de las entradas.

Albion confirmó que será locatario en el Franzini y Liverpool lo hará en el Parque Viera. Por tanto, se aprobó alternar las localías de los pioneros y de Defensor Sporting y de negriazules y Wanderers.