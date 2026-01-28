El campeonato tendrá un parate en el Intermedio por el Mundial.

Tras un Consejo de Liga celebrado el martes, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó los detalles para el sorteo del fixture de la Liga AUF Uruguaya 2026, que se llevará a cabo este miércoles a partir de las 19.00 en el palco bajo de la tribuna América del estadio Centenario.

El sorteo será lo más importante de la jornada, pero no será lo único. La ceremonia también servirá para cerrar el año futbolístico anterior: se entregarán los Premios AUF 2025 a los jugadores, entrenadores y árbitros que se destacaron a lo largo de la última temporada (ver recuadro). Una vez finalizada la premiación, se dará paso al momento más esperado de la noche: el sorteo del fixture del Torneo Apertura 2026, el primer torneo corto oficial del calendario, el que necesitan todos los hinchas de los equipos de Primera para saber qué días pasan a ser más importantes que otros. Este campeonato está previsto que comience el viernes 6 de febrero y marcará el puntapié inicial de una temporada que tendrá una particularidad relevante, ya que durante el Torneo Intermedio se establecerá un receso de cinco semanas debido a la disputa del Mundial 2026.

Esta temporada se dará la novedad de que cuatro clubes compartirán localías: Wanderers y Liverpool el Parque Viera –porque los negriazules empezarán en febrero los trabajos para tirar abajo y levantar un nuevo Belvedere– y Defensor Sporting y Albion el Franzini. De acuerdo a lo que dicte el azar en el sorteo, la Mesa Ejecutiva de Primera División se podrá tomar la atribución de alterar el orden de las fechas para que no se jueguen dos partidos por jornada en el mismo escenario.