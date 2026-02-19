El miércoles hubo muchos uruguayos en cancha; los partidos de ida se cierran esta noche con dos encuentros.

La fase 2 de la Copa Libertadores comenzó el martes con tres partidos y tuvo tres encuentros más el miércoles, con dos triunfos locatarios y otro visitante, todos 1-0.

O'Higgins le ganó a Bahía con un golazo de Francisco González a los 4 minutos. En el ganador ingresó a los 80 minutos Thiago Vecino, mientras que en el elenco brasileño fueron titulares Nicolás Acevedo y Cristian Olivera; ambos fueron amonestados. El encuentro fue arbitrado por Javier Feres, de floja labor.

Nacional de Potosí, con Leandro Otormín de titular, le ganó a Botafogo con tanto de Óscar Baldomar en el inicio del complemento. En el perdedor fue desde el arranque Mateo Ponte como carrilero por derecha, y fue amonestado; a los 57 minutos ingresó Lucas Villalba.

En el mejor partido de la noche, Argentinos Juniors le ganó de visitante a Barcelona de Guayaquil. Diego Porcel, en tiempo de descuento, puso el agónico gol para el elenco de La Paternal, que jugó los últimos 25 minutos con uno menos. Leandro Lozano fue el lateral derecho titular del ganador y vio la tarjeta amarilla. En el elenco ecuatoriano ingresó Sergio Toto Núñez a los 62 minutos.

Todas las revanchas serán en idéntica fijación de día y horario la próxima semana.

¿Dónde ver los partidos del jueves?

Este jueves, Juventud de Las Piedras recibirá a Guaraní de Paraguay a las 19.00 en el Parque Viera. El pedrense consiguió la clasificación heroica ante Universidad Católica en Quito. Televisarán ESPN y Disney+.

A las 21.30 se cerrarán los partidos de ida con el encuentro entre Deportivo Táchira y Deportes Tolima en Venezuela. El equipo de Álvaro Recoba viene de eliminar a The Strongest por penales y contará con Guillermo Fratta, Agustín Pérez, Jairo Villalpando y Rodrigo Pollero. Se verá por ESPN 2 y Disney+.