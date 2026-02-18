Carabobo se impuso como locatario frente a Huachipato, mientras que 2 de Mayo y Sporting Cristal igualaron en un partidazo; hoy habrá tres encuentros.

Comenzó la fase 2 de la Copa Libertadores con jugadores uruguayos participando en los distintos partidos. El resultado más resonante en estas latitudes fue la victoria de Independiente Medellín sobre Liverpool en el Parque Viera.

La apertura de la jornada fue en Venezuela, con la victoria de Carabobo 1-0 sobre Huachipato con gol de Edson Torterolo en el primer tiempo; el equipo venezolano terminó el encuentro con uno menos. Los tres futbolistas uruguayos tuvieron acción en el conjunto chileno; Rodrigo Odriozola y Santiago Silva fueron titulares, mientras que Kevin Altez ingresó a los 75 minutos.

2 de Mayo y Sporting Cristal igualaron 2-2 en un partidazo. Los peruanos se quedaron con diez en el primer tiempo, pero, aun así, promediando la primera mitad se pusieron en ventaja con gol de Yosimar Yotún, de penal. En un minuto lo dieron vuelta los locatarios con tantos de Fernando Cáceres y Cristiano da Silva, este último en contra. En seguida, Ángel Martínez también anotó en su propia meta para sellar el 2-2 definitivo. El uruguayo Leandro Sosa estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó.

Miércoles repleto de uruguayos

Otros tres partidos se jugarán el miércoles. A las 19.00, en Chile, O’Higgins recibirá a Bahía de Brasil en un partido que tendrá equipo arbitral uruguayo, con Javier Feres como juez principal. Thiago Vecino se anuncia como titular en el elenco chileno, mientras que Nicolás Acevedo y Cristian Olivera estarán en los del norte brasileño, donde es duda Michel Araújo por una lesión muscular en el muslo.

A las 21.30, en la altura, Nacional de Potosí recibirá a Botafogo. En el equipo boliviano estará Leandro Otormín, mientras que los brasileños cuentan con Mateo Ponte y Lucas Villalba; Santiago Rodríguez, debido a una lesión en la rodilla, no será tenido en cuenta. Los dos partidos que tienen a equipos brasileños serán televisados por ESPN 2 y Disney+.

En Guayaquil, Barcelona recibirá a Argentinos Juniors, también a las 21.30. En el locatario estará Sergio Toto Núñez, mientras que en la visita estará Leandro Lozano. El juego se verá por la pantalla principal de ESPN, Disney+ y, de forma gratuita, por la aplicación de Pluto TV y el canal de Youtube de Telefe.