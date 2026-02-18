En Montevideo los colombianos del DIM consiguieron la victoria 2-1 y ahora todo se define la semana que viene en Medellín.

Liverpool perdió en su arranque en la segunda fase de la Libertadores 2026 ante el Deportivo Independiente Medellín (DIM), que lo venció 2-1 con todos los goles convertidos en el segundo tiempo. Arrancó ganando el equipo de Medellín con anotación de Francisco Fydriszewski, lo empató Santiago Strasorier y lo remató, impensadamente por su antecedente en campos uruguayos, Hayen Palacios, que fue determinante desde que entró.

Ahora todo queda para decidirse en el Atanasio Girardot de Medellín la semana que viene. Es más complicado en teoría para el equipo uruguayo, pero tampoco es inalcanzable.

Abriendo la cancha

Liverpool tuvo un arranque bueno con su estructura táctica y estrategia de estreno. A los 5', Salvador Ichazo hizo una atajada frente al cabezazo de Renzo Machado, que metió un frentazo franco y cruzado, pero Ichazo manoteó y la pelota dio en el vertical izquierdo para salvar al DIM. A los 10', el equipo colombiano pudo meter un ataque concreto y muy bueno que terminó con un remate esquinado que Martín Campaña pudo sacar al córner.

Los uruguayos tenían preeminencia en ataque, con presión y robo en campo rival, y arranques a la carrera de sus delanteros, lo que propició una segunda gran atajada de Ichazo. La pausa de los 22 minutos permitió a Camilo Speranza reforzar la idea de promover la desigualdad y ruptura en ofensiva buscando el arco contrario.

Liverpool empezó a multiplicar sus ataques y sus efectivos en campo contrario y arrimándose al cierre de la primera parte sumó dos nuevas claras acciones de gol, incluyendo una nueva clarísima en la que fue protagonista el rochense Machado, cuya definición cruzada al palo derecho del Medellín se fue apenas afuera.

Nicolás Garayalde, de Liverpool, y Halam Loboa, de Deportivo Independiente Medellín, el 17 de febrero, en el Parque Alfredo Víctor Viera. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Parecido no es lo mismo

El segundo tiempo no tuvo nada que ver con la otra mitad. Primero porque el DIM salió con otra predisposición ofensiva y ya de entrada Leider Berrio estuvo a punto de anotar en una jugada estudiada de tiro de esquina cuando se la sacaron para su tiro franco, y apenas unos minutos después, a los 7' del reinicio, una jugada tan simple como efectiva, un pase largo de José Ortíz, puso en carrera al Polaco Fydriszewski, que cruzó el remate para el gol. Un lastre grande y pesado para un equipo que había renovado sus expectativas con el ingreso del floridense Diego Romero, la gran figura de los negros en las dos primeras fechas del Apertura que no había arrancado jugando por fatiga muscular.

Empezó a remar Liverpool, renovó su ataque con los ingresos del salteño Ruben Bentancourt y del argentino Ramiro Degregorio, y 11 minutos después llegó el empate negriazul tras un córner y un cabezazo preciso, cruzado y de pique al piso de Strasorier que venció por fin a Ichazo.

Fue palo y palo después del 1-1, porque Liverpool quiso seguir de largo con buena participación de Bentancourt, pero el DIM no se quedaba quieto y se animaba a ir por más.

El elenco antioqueño apretó el acelerador con interesante participación de dos que en el semestre pasado estaban en campos uruguayos, el canario de la ciudad de Progreso, Enzo Larrosa, que hizo unos cuantos goles en Cerro, y el lateral que pasó por Nacional, Hayen Palacios, que al final en el minuto 93 y en una jugada controversial metió carga y cabezazo contra Campaña para anotar el segundo de los colombianos que fue validado a instancias del VAR.

A remarla en Colombia ahora.