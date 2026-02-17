Comienza la segunda fase de clasificación rumbo a los grupos, en la que saldrán a escena Liverpool y Juventud de Las Piedras representando a Uruguay.

Entre martes y jueves se disputarán los partidos de la fase 2 de la Copa Libertadores. Este es el segundo escalón de las instancias previas a los grupos, donde ganar asegura premio: los perdedores de la fase 3 recalarán en la Copa Sudamericana.

La gran atención del martes, para el público uruguayo, estará en la presentación de Liverpool frente a Independiente Medellín en el Parque Viera a las 21.30. En Uruguay el encuentro se verá por ESPN 2 y Disney+.

Otros dos partidos se disputarán esta noche. A las 19.00, Carabobo de Venezuela recibirá a Huachipato de Chile, donde militan los uruguayos Rodrigo Odriozola, Santiago Silva y Kevin Altez; el encuentro también será televisado por ESPN 2 y Disney+.

A las 21.30, 2 de Mayo de Paraguay, que en su debut en el torneo eliminó a Alianza Lima, chocará con Sporting Cristal de Perú, que tiene a Leandro Sosa en sus filas. Este cotejo se verá por la pantalla principal de ESPN y Disney+.

Miércoles repleto de uruguayos

Otros tres partidos se jugarán el miércoles. A las 19.00, en Chile, O’Higgins recibirá a Bahía de Brasil en un partido que tendrá equipo arbitral uruguayo, con Javier Feres como juez principal. Thiago Vecino se anuncia como titular en el elenco chileno, mientras que Nicolás Acevedo y Cristian Olivera estarán en los del norte brasileño, donde es duda Michel Araújo por una lesión muscular en el muslo.

A las 21.30, en la altura, Nacional de Potosí recibirá a Botafogo. En el equipo boliviano estará Leandro Otormín, mientras que los brasileños cuentan con Mateo Ponte y Lucas Villalba; Santiago Rodríguez, debido a una lesión en la rodilla, no será tenido en cuenta. Los dos partidos que tienen a equipos brasileños serán televisados por ESPN 2 y Disney+.

En Guayaquil, Barcelona recibirá a Argentinos Juniors, también a las 21.30. En el locatario estará Sergio Toto Núñez, mientras que en la visita estará Leandro Lozano. El juego se verá por la pantalla principal de ESPN, Disney+ y, de forma gratuita, por la aplicación de Pluto TV y el canal de Youtube de Telefé.

Jueves con Juventud de Las Piedras en escena

El jueves, Juventud de Las Piedras recibirá a Guaraní de Paraguay a las 19.00 en el Parque Viera. El pedrense consiguió la clasificación heroica ante Universidad Católica en Quito. Televisarán ESPN y Disney+.

A las 21.30 se cerrarán los partidos de ida con el encuentro entre Deportivo Táchira y Deportes Tolima, que va en Venezuela. [El equipo de Álvaro Recoba viene de eliminar a The Strongest por penales] y contará con Guillermo Fratta, Agustín Pérez, Jairo Villalpando y Rodrigo Pollero. Se verá por ESPN 2 y Disney+.